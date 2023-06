Cataluña evita la recesión gracias al buen comportamiento del comercio exterior

Los datos de exportaciones catapultan Cataluña a la cúspide europea en términos de recuperación. Así lo constata el informe de Coyuntura Económica de Fomento del Trabajo, presentado este viernes. Y es que mientras Alemania entra en recesión, el estado español y el territorio catalán se salvan del decrecimiento gracias a las buenas conexiones externas de comercio. Así pues, a medida que las previsiones de crecimiento europeo continúan al alza, pero sin grandes avances, la economía catalana consigue sobreponerse a la tendencia. «Los análisis son sorprendentemente positivos en comparación el contexto europeo», ha explicado Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de la patronal durante la presentación del informe, la cual ha compartido con el presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Fomento, Valentí Pich.

Si hablamos de comercio exterior, el informe de Fomento destaca que ha habido una importante reducción del déficit comercial, puesto que el año pasado había vivido un fuerte aumento de precios por la crisis de las materias primas. Aun así, el retorno al tablero de juego de China ha hecho avanzar a pasas gigantes el comercio internacional, que ha conseguido más dinamismo, hecho del cual se ha aprovechado Cataluña, pero también el estado español. El sector del automóvil es el que más ha crecido y al ser preguntado por la cuestión, Guillermo ha afirmado que la apertura de China ha permitido que se volvieran a importar semiconductores y microchips, esenciales para la fabricación de los coches.

También hay que destacar, que el informe de la patronal ha afirmado que las exportaciones catalanas han crecido por sobre la media española en el periodo analizado. En concreto, entre enero y marzo del 2023, lo comercio exterior catalán aumentó un 22,2%, mientras que el español lo hizo un 14,6%. Ambas cifras, pero, se encuentran por sobre la media europea, que en el mismo periodo aumentó solo un 7,7%.

El comercio interior se estanca

A pesar de las buenas noticias referentes a las exportaciones, el contexto de incertidumbre ha estancado el comercio interior. En este sentido, a escala internacional, Cataluña tiene un gran tejido empresarial relacionado con el comercio. Aun así, cuando hablamos de ventas en el interior del territorio, la cosa cambia. El director de Estudios y Economía de Fomento ha destacado que la situación actual hace que los ciudadanos sean más cautelosos a ‘hora de gastar el dinero. «Venimos de una pandemia que ha acelerado la tendencia a ahorrar», ha dicho Guillermo. Sin embargo, él mismo ha afirmado que «no decrece el comercio interior, solo aumenta en menos medida».

El poder adquisitivo catalán, por debajo la media

Cataluña, pero, no es de los territorios donde mejor viven sus ciudadanos, sobre todo en términos de riqueza individual. El PIB per cápita catalán está por debajo la media europea y ha ido disminuyendo a medida que han ido pasando los años. De hecho, hace más de una década -el 2012- el PIB per cápita de Cataluña superaba la media europea en un 6%. Los últimos datos disponibles de esta cifra son los del 2021, cuando Cataluña se quedaba por bajo la media europea, con un 2% menos. Esta es una situación que no se asimila a la media española, que en la última década, en ningún momento ha estado por sobre la media de la zona euro, según los datos del Eurostat que ha utilizado Fomento en su informe.

Aun así, el territorio catalán sí que gana posiciones en competitividad y se ha convertido en una de las regiones de Europa con más valor en términos de competencia. De hecho, si hablamos del conjunto del estado español, las cifras no son muy prometedoras, pero Cataluña es uno de los territorios del Estado que supera la media europea. Junto con el País Vasco y Madrid, se convierten en áreas con gran valor y que son escogidas para hacer negocios.