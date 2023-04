El sector cárnico estalla contra el gobierno español por el IVA de los alimentos

La asociación empresarial cárnica Anafric ha vuelto a solicitar en el gobierno español una demostración de «sentido común» para que rebaje el IVA a los productos cárnicos. En un contexto de inflación constante, la asociación asegura que los alimentos que provienen de los animales también tienen que ser considerados de primera necesidad y como tal se los tiene que sacar el IVA. De hecho, el estado español de momento se niega a aplicar una medida que otros países ya han hecho efectiva, como es el caso de Portugal, donde el gobierno del país acaba de anunciar una rebaja del IVA de la carne, según ha informado la asociación en un comunicado.

En concreto, la organización ha hecho esta petición a través de un comunicado que ha sido remitido a los medios este jueves. Precisamente la decisión del gobierno portugués, liderada por su primer ministro, el socialista António Costa, ha sido lo detonante de esta nueva respuesta de la Anafirc. En concreto, la medida portuguesa consiste a eliminar por completo el IVA a alimentos básicos. Se trata de una medida denominada IVA Cero, como destaca el gobierno portugués en su página web, que elimina el IVA, entre otros alimentos, a productos cárnicos como el cerdo, el pollo, el pavo, la carne de vacuno y al pez, como el bacalao, la sardina, la merluza o la caballa.

Los empresarios cárnicos continúan la lucha

«Esta petición lo hemos solicitado desde 2022 y ahora resulta que Portugal se ha avanzado y nos da la razón», han lamentado los empresarios. Y es que en el momento que la inflación empezaba a despuntar, el gobierno español sacó el IVA de los alimentos básicos. Esta medida quería paliar los efectos de las subidas de precios, pero no incluía la carne, el que hizo estallar los empresarios del sector, que continúan reclamando que se los trate como un producto de primera necesidad. «Esperamos que el gobierno español siga el ejemplo de Portugal. No estamos pidiendo el imposible. Solicitamos una rebaja al 4%, no eliminar por completo el IVA, como se ha hecho en el país vecino», ha asegurado el presidente de Anafric, José Friguls.