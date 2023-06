La nueva temporada de verano arranca y con ella la llegada de miles de turistas dispuestos a pasar unos días en Cataluña. Barcelona es el epicentro de esta afluencia, el que pose en el foco de la atención aquel quien la gobierna. Las normativas y medidas de seguridad de los últimos años -bajo el control de Ada Colau– han dividido la sociedad barcelonesa hasta el punto que una de las claves de los programas electorales de estas municipales ha sido la reducción -o no- de los turistas en la ciudad. Con una nueva alcaldía a punto de entrar en el ayuntamiento, restaurantes, hoteles, comercios e instituciones preparan motores para la que tendrá que ser una de las temporadas más fuertes de los últimos años.

La divergencia sobre la gestión del turismo es una realidad en Cataluña, pero sobre todo en Barcelona, donde se ha convertido en el centro del debate social y político. Elegir del que vive la ciudad de Barcelona es complicado, es decir, la economía de la capital catalana no cambiará de un día por el otro. Y es que Barcelona siempre ha vivido de los turistas y sus ganas de gastarse altas cantidades de dinero en la ciudad. «No es solo Barcelona, España siempre ha vivido del turismo» declara Miquel Laborde, socio de la asesoría Laborde Marcet, quien añade que «es estúpido intentar hacerlo desaparecer», el que -según el mismo experto- ha intentado hacer Colau. Así pues, la verdadera cuestión que enfrenta empresarios y el hasta ahora ayuntamiento es la manera de gestionar la gran cantidad de personas que escogen Barcelona para pasar las vacaciones.

«No son sensaciones, son hechos. La ciudad no podrá asumir la cantidad de turistas que vendrán», explica Laborde. El experto reconoce que en esta última legislatura de los Comuns, Barcelona «ha perdido mucho» y él mismo continúa y recuerda que ha habido una gran pérdida de inversiones de cadenas hoteleras por la dureza de las regulaciones del turismo en el centro de la ciudad: «Los turistas quieren alojarse donde tenga sentido, no en el tercero o cuarto anillo», dice Laborde. Y es que, una de las medidas que ha sido más criticada del gobierno de Colau, fue la restricción de la construcción de hoteles en el centro de la ciudad. Ahora, mientras Trias se proclama ganador y busca la manera de pactar con los otros partidos, el sector respira más tranquilo: «Podremos abrir mucho más parque hotelero«, dice el experto.

Una ciudad que conserva el encanto

Barcelona es uno de los destinos preferidos de los turistas, sobre todo en verano, puesto que la capital ofrece no solo montaña sino también el mar. No es de extrañar, pues, que la ciudad cerrara la temporada pasada de verano con cerca de 3 millones de visitantes, unas cifras bajas en comparación a antes de la pandemia, pero que ya empezaban a oler a recuperación. De este modo, la ciudad se volvía a posicionar como líder del estado español en visitantes y una de las más cotizadas de Europa. «Barcelona continúa siendo una ciudad famosa», reiteran los expertos. A pesar de que el gasto de estos turistas fue muy elevada, quedó lejos de los datos de antes de la pandemia, el que ya hizo saltar los alarmas de los empresarios. «Las políticas de Ada Colau no han funcionado, necesitábamos este cambio«, explican algunas fuentes consultadas por el TOT Economia .

En cuanto a las perspectivas, todo apunta que será una temporada con mucha afluencia de turistas, sobre todo extranjeros, que llegarán Barcelona para estar unos días. De hecho, las pernoctaciones en la ciudad son mucho más comunes que las estancias de día. Este dato hace que muchos hoteles celebren la victoria de Trias, puesto que él mismo aseguró que los hoteles podrían volver a hacer negocio en la ciudad. «Se trata de flexibilizar, de conseguir llegar a un acuerdo. Si Trias no es alcalde, al menos tendrá que pactar y aquí notaremos el cambio», insiste el experto.

Un turista diferente, rico y culto

El problema principal del turismo actual en Barcelona es el que se denomina coloquialmente como «turista de borrachera», es decir, aquel que no gasta una gran cantidad de dinero en la ciudad y que, además, lo ensucia o delinque. De hecho, una de las bases de algunos programas electorales para las municipales barcelonesas se centraban en la «mala gestión» de Colau en esta situación. Según el mismo Trias, las medidas de la hasta ahora alcaldesa no daban la seguridad suficiente a los ciudadanos. El sector privado de la ciudad también lamenta que este sea el turismo que actualmente más visita Barcelona y en concreto cargan contra la negativa de la alcaldesa a aprobar propuestas culturales que «atraerían otra clase de turista», explican fuentes del sector.

«Trias ha hablado del 4 Seasons y el Hermitage«, dice Laborde. Y es que ambos proyectos fueron descartados por la alcaldesa, puesto que no cumplían los estándares necesarios para formar parte de la propuesta cultural barcelonesa. Según fuentes expertas, pero, esto fue un error, puesto que «el Hermitage es la clase de museo que no solo reviviría el puerto sino que atraería un turista culto». En cuanto al hotel de lujo, 4 Seasons, Laborde asegura que es una gran iniciativa para llevar turistas que «se gastan mucho dinero» en la ciudad. Al fin y al cabo, en el que sí que coinciden los expertos y la administración es en la necesidad de regular no solo la cantidad sino la calidad de turistas que visitan cada año Barcelona. Aun así, parece que con este último mandato de los Comuns las tensiones han crecido y la esperanza que con un cambio de gobierno la situación mejore es el último que quieren perder los empresarios barceloneses.