La denuncia de Unió de Pagesos reabre el conflicto sobre la leche

El conflicto con el precio de la leche hace años que está en el punto de mira. Los ganaderos se quejan que no llegan a cubrir los gastos que los supone toda la producción de leche y que esto ha hecho que se reduzca de manera drástica el número de personas que se dedican a la producción de este producto. Ahora, pero, el conflicto parece haber escalado a otro nivel. Unió de Pagesos ha denunciado ante la CNMC tres supermercados por supuestamente pactar los precios de la leche de marca blanca. Según explica la entidad, Mercadona, Bon Preu y Lidl venden la leche sin marca a un precio idéntico lo que provoca un conflicto de competencia en un mercado donde ya es prácticamente imposible vender a un precio razonable por los productores.

El pasado jueves, Unió de Pagesos publicaba un documento que dejaba en evidencia a Mercadona, Lidl y Bon Preu para tener los mismos precios en su leche de marca blanca durante casi cuatro años. La misma entidad reclamaba una investigación por parte de la CNMC para llegar al final de la cuestión y decidir si habían pactado este precio para conseguir más cuota de mercado ante la leche tradicional de marca. «Llevamos luchando contra el crecimiento de las marcas blancas desde 2021″, explica Marc Xifra, representando de la leche de Unió de Pagesos. Y es que la situación se ha complicado por los productores propios con el largo de los años.

Para poner cifras al asunto, las marcas blancas han pasado de representar el 9% del total de la leche a casi la mitad de la producción, en concreto el 48%. Pero, el problema reside -según Unió de Pagesos– en el precio de la marca blanca, que acostumbra a ser mucho más barato del precio de la producción de marca. Así pues, asegura Cifra, las distribuidoras y supermercados «se aprovechan de la necesidad de venta de los productores para ofrecer tratos por debajo el precio de coste para venderlo como marca blanca». De este modo, la Unión de Campesinos reclama no con solo que se investigue la cuestión y se llegue a una conclusión definitiva, sino que vuelve a recordar la necesidad de proteger los productores de leche, que cada vez viven en una situación más precaria. «No solo tiene el mismo precio sino que vienen por debajo la cuota de mercado», repite Xifra quien explica que «vulneran la ley de competencia».

Los supermercados niegan ninguna mala praxis

A pesar de que Unión de Pagesos ya ha anunciado que ha enviado la denuncia a la CNMC, esta asegura que «de momento no hay ningún procedimiento abierto». En unas declaraciones al TOT Economia , el organismo asegura que en caso de que haya una investigación o una sanción oficial, son los primeros a hacerlo público, pero este no es el caso. «No podamos ni afirmar ni desmentir que esta petición nos ha llegado», dice el organismo. Una opinión que también comparten los supermercados denunciados, que aseguran que no tienen constancia que se los haya denunciado y niegan por completo las acusaciones.

Fuentes de Mercadona, de hecho, remarcan que ellos no marcan los precios sino que son las distribuidoras que acuerdan cuál es el precio más justo para la venta de la leche. «Nosotros obedecemos el precio que nos marca la distribuidora y de allá constituimos un precio para venderlo», explican las fuentes del supermercado. De este modo, Mercadona defiende que la cadena de valor va de bajo arriba, y los supermercados acaban vendiendo al precio que se marca desde la distribuidora. En cuanto a los otros dos supermercados denunciados son más concisos con su respuesta y aseguran que «no tienen constancia de ninguna denuncia», según fuentes de ambos denunciados.

Los productores que no cubren costes

Unió de Pagesos es la única entidad que ha detectado esta supuesta mala praxis, pero en ningún caso se encuentran solos en esta lucha por el precio de la leche. El Institut Agrícola Sant Isidre también apoya a la causa y el jefe de técnicos, Ignasi Sans reconoce que «si hay pruebas nos parece muy bien que lo lleven a la justicia». Y es que, el organismo también hace tiempo que denuncia que los costes de producción son mucho más altos del que acaba recibiendo el productor. De hecho, antes de la inflación costaba 40 céntimos producir un litro de leche y algunos supermercados lo venían por debajo de 30 céntimos, el que ya provocaba una pérdida de dinero por parte de los ganaderos. Actualmente, con la inflación sobre la mesa esta situación se agravia. «No es una norma general ni pasa con todos los productores, pero hay que lo están pasando mal para llegar a final de mes», lamenta Sans.

El jefe de técnicos del Institut Agrícola Sant Isidre también recuerda que no es solo un problema de los supermercados, sino que también las empresas distribuidoras no luchan por el valor del trabajo de los ganaderos. En este sentido, Sans defiende que la cadena de valor la marcan desde arriba y no los productores, es decir, una vez tienen una gran cuota de mercado, los supermercados pueden elegir a qué precio venden la leche, el que repercute directamente con el que reciben los ganaderos. «Hay ganaderos que denuncian no cubrir costes y los que no lo hacen es porque prefieren no decir nada», asegura Sans, que indirectamente reconoce el que también denuncia Unió de Pagesos que es el miedo a habla de algunos productores por no perder el trabajo.

Con todo, el conflicto continúa vigente en la actualidad y no parece marchar en ninguna parte. Mientras ganaderos y entidades reclaman mejores condiciones, los supermercados aseguran que hacen todo el que podan. Unió de Pagesos ha dado un paso para intentar acabar con la supuesta tiranía de los supermercados en esta cuestión, pero estos no tienen constancia que la denuncia haya llegado a ningún lugar. Así pues, el conflicto parece no haber acabado y la razón se ha convertido en la pelota de un partido de tenis que está lejos proclamar a algún ganador.