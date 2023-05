Catalunya Nord, paraíso de la comida rápida en una economía lenta

La cadena KFC anunciaba en enero la apertura de un tercer restaurante en la periferia de Perpiñán, un proyecto que provocó polémica. Los problemas de salud pública se confrontaron con la oportunidad de crear 50 puestos de trabajo. A la Catalunya Nord, un 20% de la población sufre obesidad, un 5% más que la media del estado francés. Pero se trata de un territorio altamente impactado por el paro, de forma que cualquier inversión que implique crear ocupación es tenido en cuenta. Paradójicamente, hay voces que alertan que este tipo de establecimientos, cada vez más dominantes en Perpiñán y la cercanía, son pan para hoy y hambre para mañana desde el punto de vista de la economía, porque los lugares de trabajo que ofrecen son precarios y porque amenazan la restauración tradicional. Sociólogos y urbanistas alertan que la multiplicación de cadenas de comer rápido se retroalimenta con las desigualdades sociales.

Un 51% de la restauración ya es con comida rápida

Según la Cámara de Comercio y de la Industria de Perpiñán, el 51% de la restauración de la Catalunya Nord ya es de comida rápida. Como en todo el estado francés, las entradas de la capital rosellonesa se asemejan en un parque de atracciones, con los letreros de restauración rápida imponiendo su arquitectura: locales rodeados de parkings, con tejados verdes para McDonald’s, rojas para Burger King, o de estilo Kentucky para el KFC. Las 24 horas de cada día de la semana, los coches hacen cola para llevarse la comida a casa.

El que ofrecen es una comida por unos 9 euros de media, consumible en menos de 30 minutos. Detrás su barra de zinc, Pascal, restaurador tradicional en el centro de Perpiñán, defiende su opción: «Aquí todavía tenemos esta cultura de la comida bien. La gente continúa cogiéndose tiempo sentar y charlar alrededor de un plato». Pascal ofrece una cocina más bien tradicional, con platos de cocina familiares, de cultura catalana y francesa. «El problema es que McDonald’s nunca propondrá una ollada o una blanqueta de becerra. Pero nosotros [restauradores tradicionales] sí que nos hemos puesto a hacer hamburguesas y pizzas». En su menú, el bocadillo americano se cuela entre los platos caseros.

Un sector de la restauración que crece sin cesar

La restauración rápida amenaza la competencia tradicional. La contratación de trabajadores poco calificados, mayoritariamente estudiantes en situación de precariedad y a tiempo parcial, así como la organización de las cocinas en cadena fordiana , asegura una alta competencia. El 2021, el medio de comunicación Acontrecorps publicaba un estudio que clasificaba Perpiñán como la décima ciudad del estado francés con más concentración de comer rápido: 6 McDonald’s (7, actualmente), 1 Quick, 2 KFC (3, hoy en día), 2 O’Tacos. Las grandes cadenas fueron las primeras a disfrutar de las medidas postconfinamiento de la pandemia de la Covid, sobre todo con la venta para llevar.

Entre el 2019 y el 2020, la gastronomía rápida fue el único sector que creció, pasando de un 36% de frecuentación a un 43%. Y, los dos últimos años, las compañías de entrega de bajo coste UberEats y Deliveroo conquistaron el mercado de la periferia de Perpiñán en el sentido más amplio, con una zona de entrega ensanchada en los pueblos de Elna y de Argelers, hasta representar un 30% del mercado.

Pero los datos se tienen que comparar con los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos, que revelan que la Cataluña del Norte es el territorio más pobre del Estado francés.

Obesidad: un problema de salud pública ligado a la pobreza y la comida basura

El junio del 2022, la comisión de asuntos sociales del Senado francés publicaba el informe Sobrepeso y la obesidad, la otra pandemia . El estudio indica que los trabajadores de clase baja tienen el doble de probabilidades de sufrir obesidad que la clase alta (un 18% contra un 9%). Según el estudio del Senado, «el 75% de los niños con obesidad o sobrepeso vienen de las clases populares e inactivas», y están «cuatro veces más afectados por la obesidad que los niños de las clases altas», por culpa de un entorno social «obesógeno». Y en el área norte-catalana, la obesidad ha llegado a un 20% de la población, cinco puntos por sobre que la media de todo el estado francés.

El fenómeno de los kebabs en los centros urbanos degradados

La otra gran modalidad de comer rápido en la Catalunya Nord, también vinculada a los sectores más pobres, es la que se encuentra coro de la villa de Perpiñán, el que coloquialmente se denomina « pequeños moros «. Desde el principio de la década del 2000, los kebabs aprovecharon la desertización de los centros de las ciudades. En el estudio Dimensiones políticas, socioculturales y territoriales del kebab en Francia , los sociólogos Jean-Laurent Cassely, Jérôme Fourquet y Sylvain Manternach afirman que la distribución geográfica de la comida basura se calca sobre la ocupación social de los centros urbanos: «Perpiñán, como otras ciudades del sur de Francia, cuenta con barrios pobres en gran parte en el centro antiguo, cuando las clases medianas y favorecidas ocupan barrios residenciales de la periferia». En cuanto a los kebabs, Perpiñán se sitúa en la quinta posición estatal, con más de 40 establecimientos.

Un kebab en la avenida de la Estación de Perpiñán, la otra gran modalidad de locales de comer rápido / Lluís Dagues

En este panorama, como la otra cara de la moneda de las grandes cadenas americanas en las entradas de las ciudades, los kebabs se encuentran en el centro o en los barrios cerca del centro antiguo, sobre todo cerca de las estaciones. El objetivo es llegar al público que no tiene ni coche ni moto: estudiantes, noctámbulos y la población humilde de los barrios céntricos. En la avenida de la estación de Perpiñán, durante el Ramadán, los kebabs bajaron las persianas durante el día. Pero no todos. Khamel, al frente de uno de los pocos locales de este tipo que estuvieron abiertos durante el día en este periodo de ayuno para los musulmanes, admitía: «Yo no me puedo permitir el lujo de perder la clientela de jóvenes y estudiantes que vienen. En Perpiñán, si quieres comer después de las dos de la tarde, es imposible, y por eso estoy».

Al mes de abril, Strabucks anunció su llegada en el centro de la ciudad, al arcén Vauban, una de las avenidas de peatones más frecuentadas por los perpinyanesos. El nuevo plan de ordenación estatal, que será efectivo el próximo año, reduce los terrenos urbanizables y obliga las cadenas a implantarse en los centros antiguos. Allá, encuentran unos locales muy a menudo abandonados, con precios de alquiler en la baja desde hace veinte años.