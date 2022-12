La Zona Franca de Barcelona facturarà 55 milions el 2023

El plenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha aprovat aquest matí el seu pressupost pel 2023, amb una previsió d’11,85 milions d’euros de beneficis, una xifra que suposa un increment de l’11% respecte a l’exercici anterior. Així mateix, l’entitat pública ha previst un import net de la seva xifra de negoci pel 2023 de 54,9 milions d’euros.

Així mateix, el CZFB ha presentat els principals projectes per a l’any vinent, destacant la segona fase del DFactory Barcelona, la posada en marxa de la Incubadora de Logística 4.0 i la transformació de l’emblemàtic edifici de Correus, situat a la Via Laietana de Barcelona. Igualment, l’entitat ha presentat els seus principals esdeveniments dedicats a la promoció econòmica com per exemple la celebració del 25è aniversari del SIL, com a fira de referència mundial de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain, que enguany també acollirà el Congrés ALACAT; la quarta edició del BNEW, l’organització per primera vegada de la Conferència de Zones Franques de les Amèriques, i la tercera edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). D’aquesta manera, l’entitat augmentarà el 2023 el seu compromís amb l’activitat i promoció econòmica, amb una aposta clara per la innovació, la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

“Els pressupostos pel 2023 mostren clarament el compromís de l’entitat per mantenir-se com un actor imprescindible de la dinamització de la indústria 4.0, la promoció econòmica, el desenvolupament i l’aposta pel talent i la sostenibilitat”, ha assegurat el delegat especial de l’Estat del CZFB, Pere Navarro, durant la seva compareixença. A l’acte, també ha participat Blanca Sorigué, directora general del CZFB, que ha explicat que “l’impacte que té el CZFB a l’ecosistema industrial, logístic, emprenedor i innovador és substancial. Els principals projectes presentats pel 2023 i els esdeveniments que lidera el CZFB tenen l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i desenvolupar projectes que posicionin Barcelona com un ecosistema innovador i competitiu”.