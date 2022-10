Xarxes i comunicació, claus empresarials per arribar a la tercera generació

El relleu generacional s’ha convertit, en molts casos, en un mal de cap per a les empreses. No és d’estranyar que cada vegada hi hagi menys fills disposats a heretar els negocis dels seus pares. Tot i això, el teixit empresarial català encara està compost d’una gran quantitat de petites i mitjanes empreses que, quina més que menys, han passat de pares a fills. Aquest és el cas de Caypi, una empresa de recobriment de peces metàl·liques perla producció de cotxes que ja ha entrat en la tercera generació de familiars que s’encarreguen del negoci. “Portem 50 anys dedicant-nos al sector, va començar el meu avi i aquí em trobo jo”, explica Josep Soto, director general de Caypi. Amb una quarantena de treballadors en el planter i una facturació d’uns 5 milions d’euros, la companyia catalana que ha utilitzat les xarxes socials i la millora de la comunicació interna per mantenir-se en el mercat durant tres generacions.

Soto va entrar al negoci familiar quan va acabar d’estudiar, una empresa que en aquell moment ja gestionava el seu pare. D’aquesta manera, el director general explica que el seu avi havia fundat una altra empresa en el mateix sector que el 2010 va ser absorbida per la del seu pare. “Tot i que soc la segona generació que dirigeix Caypi, soc la tercera a la família”, reconeix Soto. Així doncs, Caypi va començar el 2004, quan el pare del director general va fundar-la com a empresa de recobriment de peces. Més de una dècada després s’ha convertit en una companyia amb més de 8.000 metres quadrats d’instal·lacions que abasteix a un total de 300 empreses. “Podríem dir que dos centenars de clients són recurrents, però en total arribem als 300”, diu Soto.

Josep Soto, director general de Caypi / Cedida

Segons el director general, les claus de l’èxit del relleu generacional acaben en el mateix objectiu: “no perdre l’essència de la companyia”. En aquest sentit, Soto explica que en el moment en el que va agafar el relleu del seu pare -el 2018- va decidir fer alguns canvis, però sense interferir en el funcionament principals de la companyia. “Vaig decidir potenciar el Linkedn de l’empresa per intentar accedir al nou mercat”, explica Soto. De fet, el mateix director general afegeix que aquesta decisió va ajudar a aconseguir més clients i “obrir el mercat”. Aquesta apertura els ha portat a tenir clients no només a Catalunya sinó a altres parts de l’Esta i, fins i tot, del món: “Actualment tenim clients al País Basc, el nord de França i fins i tot a Anglaterra”, argumenta Soto.

Un altre dels canvis que comenta el director general és la comunicació interna i com la necessitat de millorar-la ha estat equivalent a la supervivència de la companyia. “Quan vaig començar a dirigir la companyia vaig decidir fer reunions diràries per poder dialogar amb els treballadors i l’equip directiu”, diu Soto. Ell mateix també confessa que les reunions ja no són una pràctica diària, però que es segueixen fent més d’un cop per setmana, un increment del diàleg que els ha fet continuar millorant i sobrevivint.

Caypi en xifres concretes

Després de mig segle en el sector, la família Soto ha aconseguit facturar entre quatre i cinc milions a l’any. Amb una plantilla d’una quarantena de persones, l’empresa encara externalitza alguns dels processos i serveis, però tal com especula el director general: “Donem feina a una vuitantena de famílies entre feines externes i internes”. Pel que fa a la producció diària, la companyia crear unes 100.000 peces cada dia, el que es converteix en 2 milions al mes. Per tal de tenir la major efectivitat de producció la companyia té totes les seves intal·lacions a Sant Fost de Campsentelles on porta més de 20 anys produint, ja que “hi ha certa part d’arrel al territori perquè la família és del poble, però a part hi ha un polígon molt ben connectat que ens permet treballar de manera més eficient”, reconeix el director general.

Interior d’una de les instal·lacions de Caypi / Cedida

Absorcions i canvis per avançar

La companyia va tenir un “creixement natural” -en paraules de Soto- fins el 2010, que va ser l’any de l’absorció de dues altres empreses catalanes. Segons explica el director general, hi havia dos altres socis que eren propietaris de Caypi a part d ela seva família. L’operació es va basar en la compra de gran part de les accions d’un dels propietaris i l’absorció completa de la companyia que havia fundat l’avi de Soto. “En definitiva vam acabar adquirint el 80% de la propietat de les companyies, mentre que l’altre soci es va quedar un 20%”, explica Soto. D’aquesta manera, van poder integrar nous processos a la companyia i van ampliar lla seva cartera d’activitats. “Vam afegir una part de pintura en pols també, gràcies al nostre soci”, explica Soto.

A més, segons comenta el director general van aconseguir centrar-se en “el tractament 360”. Aquest mètode, tal com descriu Soto, es tracta de poder donar més d’un servei des de la mateixa empresa i poder ampliar la cartera de clients i la recurrència dels mateixos. “Vam descobrir que si féiem diferents serveis els nostres clients ja ens demanaven la producció al complet”, explica el director general de Caypi. Gràcies a aquests canvis, Soto assegura que té la confiança d’arribar a una facturació rècord en acabar el 2022, uns sis milions d’euros, la primera vegada en tres generacions que la companyia hauria arribat a aquesta xifra.