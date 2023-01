Wallbox se suma als acomiadaments massius de les tecnològiques

Wallbox ha anunciat que acomiadarà prop del 15% de la seva massa salarial per reduir els costos de la companyia. Aquesta decisió, segona afirmen fonts de l’empresa catalana al TOT Economia, és conseqüència del nou pla de reducció de despeses. Encara no s’ha fet pública la xifra exacte de treballadors que s’acomiadaran -ja que la negociació de les sortides començarà el pròxim 6 de febrer- però tot apunta a que les fàbriques més afectades seran les catalanes, ja que s’hi concentra el 80% del total de empleats que té la companyia. Segona ha afirmat Wallbox, “aquesta reducció farà que l’empresa s’estalvi uns 20 milions d’euros”.

La companyia catalana de carregadors elèctrics s’ha sumat a les grans tecnològiques i també ha anunciat aquest dijous l’acomiadament de part dels seus treballadors per intentar millorar les despeses de l’empresa. Actualment, Wallbox té un total de 1.400 treballadors en tres països: Catalunya, Estats Units i la Xina. Tot i la diversificació geogràfica, la gran majoria de la seva massa productiva es concentra dins del territori català. Per tant, tot apunta que aquest 15% de reducció afectarà la zona més que d’altres. Tot i això, la companyia ha apuntat que “afectarà a tots els departaments i tots els càrrecs”. En aquest sentit, ha assegurat que “depenen de la quantitat de cobrament dels acomiadats es podrà acotar a quanta gent afectarà”. És per això, que es parla de massa salarial i no de treballadors.

Els problemes de tenir una plantilla jove

El CEO de l’empresa catalana, Enric Asunción, ha assegurat que treballaran “intensament per minimitzar l’impacte a tots els afectats” i ha explicat els acomiadaments són a causa dels problemes de lliurament de vehicles elèctrics per part dels fabricants que, en les seves paraules, ha obligat l’empresa a alinear la seva estructura de costos a la demanda actual. Tot i que l’empresa no ha donat detalls sobre els mètodes d’alliberament de treballadors ni tampoc la quantitat d’afectats, han recordat que la seva plantilla “és molt jove”, el que trauria de sobre la taula “les prejubilacions”.