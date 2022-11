Wallbox diu que l’inversió en el PERTE del cotxe elèctric “és insuficient”

Les resolucions del PERTE del cotxe elèctric no han deixat a ningú indiferent. De fet, moltes de les empreses que han rebut la subvenció han remarcat que no se’ls han concedit els diners suficients per poder dur a terme els projectes amb seguretat d’èxit. En aquest context, el director general i cofundador de Wallbox, Enric Asunción ha explicat que si l’estat espanyol vol ser “el primer” en la transició cap al vehicle elèctric cal més inversió que la del PERTE. D’aquesta manera, el cofundador de l’empresa de carregadors elèctrics catalana ha dit que els diners que s’han donat a les empreses “són insuficients”.

El total de la candidatura d’aquest projecte finançat amb els fonts europeus Next Generation, formada per desenes d’empreses i liderada per les catalanes QEV i Btech ha aconseguit 107,8 milions d’euros. “Nosaltres formem part d’un PERTE que hem guanyat, però sí que veig que els imports no són suficients i es pot apostar més”, ha dit Asunción, ha lamentat Asunción en un esmorzar organitzat aquest dilluns per Foment del Treball i PwC. El cofundador de la companyia ha apuntat que “es pot apostar més” per aquest sector i ha recordat que el sector de l’automoció i dels components té una llarga història en l’economia espanyola. “Si realment volem continuar fent una transformació ràpida i estar posicionats els primers com a país, per a ser els primers, és necessari ampliar els imports“, ha assenyalat.

Convertir el cotxe en una bateria gegant

El director general de l’unicorn també ha fet un repàs de la trajectòria de la companyia, posant èmfasi en la seva idea de convertir els cotxes en una bateria gegant per l’electricitat de la casa. “Volem que l’usuari tingui la capacitat de carregar i descarregar el vehicle segons les seves necessitats”, ha explicat. D’aquesta manera ha destacat el creixement de la facturació del que porten d’any i ha descartat obrir noves fàbriques en un futur proper. De fet, Asunción ha afirmat que se centraran a millorar l’eficiència i ampliar algunes línies perquè ara mateix amb les demandes del carregador Supernova a Europa ja podrien “omplir tot l’any” la producció. “Estem automatitzant més el procés productiu i en cas que fos necessari tenim espai per afegir línies de producció”, ha afirmat.

Pel que fa a la càrrega pública, és un sector que la companyia també està explorant i ja ha tret al mercat els carregadors públics de Wallbox. D’acord amb la normativa europea de cara als objectius de descarbonització del 2030, les companyies haurien de multiplicar per set la producció de carregadors elèctrics. Tot i això, el creador de Wallbox ha afirmat que el mercat de l’automoció elèctrica està ben encaminat i “en un any, dos o tres” hi haurà una “xarxa bona” d’infraestructures de recàrrega perquè els requisits que imposen les administracions per a instal·lar els punts són “molt grans”. “És una qüestió de temps perquè hi ha la tecnologia i els diners”, ha afegit.

Asunción, a més, ha apuntat que “hi ha problemes” en la fiabilitat dels punts de càrrega públics a causa de carregadors antics o que no funcionen i que és necessari que s’instal·lin els punts de càrrega que tinguin la potència necessària amb celeritat. Ha explicat que s’han endurit els requeriments per a instal·lar-los i que els nous han d’assegurar un temps de funcionament del 95%, quan la mitjana actualment és del 70%, per la qual cosa “el regulador fa bona feina amb els requeriments que fa“. El cofundador de Wallbox ha reiterat que la demanda de punts de càrrega ràpida a Europa permetria ocupar tota la producció de la factoria que té l’empresa a Barcelona durant l’any que ve i ha augurat que en dos o tres anys la xarxa de càrrega serà “bona”.