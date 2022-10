Vega Chargers, potència de càrrega d’Aloha al Perte de Seat

Queden poc més de quinze anys de mobilitat privada per combustió a Europa. Quan la directiva europea que prohibirà la fabricació de nous cotxes de benzina o dièsel entri en vigor, l’any 2035, la Unió haurà de comptar amb una infraestructura solvent de carregadors per a vehicles elèctrics. Segons les estimacios d’EY i Eurelectrics, caldran uns 65 milions de punts de recàrrega, una fita que, com a mínim des de l’Estat espanyol, sembla inassolible. Segons les dades de la patronal del sector Anfac, a territori espanyol només hi ha 11.500 carregadors, a un món de distància de líders europeus, com Alemanya, que supera els 220.000.

Com explica Lluis Auroux, CBO i copropietari de la catalana Vega Chargers, la manca d’estructura no es correspon amb l’activitat empresarial en el sector de la càrrega per a electromobilitat. De fet, és una indústria prou sòlida per comptar amb un planter de clàssics, com Circontrol, a Viladecavalls, o Ingeteam, a Àlaba. A l’activa llista de companyies amb propostes per al cotxe elèctric s’afegeix el 2020 Vega Chargers, a Badia del Vallès, amb talent que s’havia format a l’holandesa Ivy, una de les referències al centre del continent. “Muntem una empresa aquí, amb l’expertise de cadascú, perquè veiem un nínxol per a carregadors de petita mida”, comenta Auroux.

Entra en joc el primer model de la catalana, l’Aloha, una font de càrrega ràpida DC de 30kw que garanteix uns 200 quilòmetres d’autonomia al vehicle per cada hora carregada –cinc vegades més que la majoria dels carregadors lents, que es queden en 40 minuts per hora–. El carregador de Vega es dirigeix específicament a vehicles elèctrics petits que carreguin en llocs de pas, un nínxol B2B reduït en un mercat de grans players que dificulten l’accés. El primer model de la catalana es troba en restaurants, centres comercials i altres llocs de pas, on “té sentit” una càrrega ràpida que permet molt de temps de conducció amb un període de connexió curt. Altres dispositius, molt menys potents i que funcionen per corrent altern, prenen rellevància en aparcaments i espais preparats per a parades molt llargues, com hotels o el mateix pàrquing del domicili.

“La primera entrada al mercat dels 30kw ens ha servit per donar-nos a conèixer, acreditar els nostres equips davant el món”, celebra Auroux. En un sector encara incipient, en què sovint el manteniment als productes no és correcte i fins i tot el funcionament se’n qüestiona, acreditar que “els carregadors Vega funcionen” ha estat un primer pas exitós per a la firma. De cara a la transició cap a l’electromobilitat, i sobre aquesta sòlida base de maquinari solvent, les oportunitats poden disparar-se. En tant que, segons les previsions del sector, només un 30% dels consumidors té capacitat per instal·lar un carregador a l’habitatge, el mercat B2B està especialment obert. “Necessitarem potència de càrrega DC”, destaca Auroux.

El nou carregador Lander / Vega Chargers

Lander, noves fronteres

Després de l’entrada al nínxol dels 30kw, Vega presenta a Berlín el seu nou model, Lander, que arriban fins al 60 KW. La nova potència permetrà una autonomia que pot arribar a doblar la del model anterior, fins als 400 km per hora de càrrega. A més, s’adapta a les exigències de la normativa d’instal·lació de carregadors a les gasolineres, que els obliga a una potència mínima de 50kw, segons la facturació. L’escalabilitat, a més, ajuda a les previsions. Com apunta Auroux, l’estructura interna de control –el “cervell”– d’Aloha “permet escalar a potències superiors”.

Només amb l’entrada al mercat de Lander, tot i que carregarà el mateix tipus de vehicles, Vega amplia considerablement l’espectre de possibles clients. La possibilitat d’instal·lar el nou carregador a la via pública o a electrolineres els fa especialment atractius per a operadors B2A – que treballen amb les administracions– o altres connexions d’empresa a empresa amb, per exemple, cadenes de gasolineres. A més, la competència al mercat de càrrega per corrent directe és encara minsa, tot i que les tendències productives apunten que serà especialment atractiu en el futur.

L’aportació a Future: Fast Forward

El següent pas de la càrrega en l’electromobilitat és, de fet, la descàrrega. La proposta de Vega Chargers a Future: Fast Forward, el projecte de Seat dins el Perte del vehicle elèctric, permet fer servir els vehicles elèctrics com a acumuladors dins una xarxa i, per tant, fer-lo servir com a font energètica. “Fas servir el cotxe, arribes a casa teva i la fas funcionar amb la seva energia, per flexibilitzar-te dins el mercat”, exposa Auroux. Un model de càrrega així permet que els usuaris siguin menys dependents de les ja conegudes fluctuacions dels preus de l’electricitat, en tant que pot carregar el vehicle durant una hora vall fora de casa i fer servir la seva bateria per engegar la domòtica del seu domicili i desconnectar-se de la xarxa en els moments més cars del dia.

Dins F3, subratlla del CBO, Vega és l’únic que aporta aquesta tecnologia. Les previsions de la companyia impliquen tenir un carregador “funcional i industrialitzable” en dos anys i mig, quan acabi el termini del projecte estratègic. Més enllà del carregador bidireccional, Auroux espera una important escalada del catàleg durant els pròxims exercicis. “El 2025 –projecta el directiu– ens veiem amb una gamma de productes molt més ampla”.