Uriach factura un 15% més i explora una gran compra a França

Uriach registra un creixement de la facturació del 15,7% el 2022, fins als 272 milions d’euros. Després dels anys de desinversió en el sector farmàcia, la firma dirigida per Oriol Segarra ha tornat a assolir el 2022 la mida que tenia abans de l’aposta ferma pel que anomena Natural Consumer Healthcare –productes de la branca de salut que no necessitin prescripció mèdica–. La catalana, a més, dobla la seva aposta pel creixement inorgànic i prepara el seu aterratge al mercat francés amb una adquisició. El CEO de la companyia Oriol Segarra ha anunciat en una trobada amb periodistes que es troben en negociacions per dos objectius clau al país veí.

Si bé Uriach ja es troba en un moment similar al previ a les desinversions, la facturació roman lluny de l’objectiu d’entre 400 i 500 milions fixat per al 2025. De manera orgànica, la firma preveu ingressar uns 300 milions el 2023, si bé en cas que es concretés l’operació francesa s’hi “acostaria” a l’horitzó. Segons Segarra, l’empresa vol acostar-se al llindar marcat “com abans millor”. L’Ebitda registrat s’ha elevat per sobre dels 40 milions, un creixement interanual superior al 5%.

La planta d’Uriach a Palau-Solità i Plegamans / EP URIACH (Foto de ARCHIVO) 13/9/2021

Atracció financera

Uriach espera completar l’adquisició d’una firma francesa entre finals del 2023 i principis del 2024. Per tancar l’operació, la firma buscarà un soci inversor que pugui aportar fins al 30% del capital necessari i s’incorpori al consell d’administració. D’aquesta manera, Segarra busca ampliar la cartera externa que ja compta amb les compres recents de la romanesa Medimow, l’alemanya Sidroga –que al 2021 va ser la inversó més important de la història d’Uriach– o l’espanyola Upavir.

Sortida d’un any “gens fàcil”

Segons ha explicat Segarra aquest mateix dijous, el curs passat no va ser “gens fàcil” per al sector, especialment afectat per la crisi de preus i els colls d’ampolla generats a les cadenes de valor internacionals. Les turbulències macroeconòmiques, asseguren, han fet perdre entre tres i cinc milions euros en facturació a la catalana. Tot i això, apunta el directiu, “les coses van raonablement bé”. Amb tot, nega que hi hagi previsió a curt termini de sortida a borsa, si bé la família Uriach podria contemplar la possibilitat en “5 o 7 anys” a l’actual ritme de creixement.