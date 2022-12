Treballar 4 dies a la setmana, el nou paradigma laboral?

Treballar només 4 dies per setmana, o el que és el mateix, caps de setmana de 3 dies. Aquest podria ser el nou paradigma laboral en un futur no massa llunyà. Tot plegat ho va començar a entreveure el passat 12 de desembre quan es va saber que el govern espanyol estava preparant un programa d’ajudes per a fomentar la setmana laboral de 4 dies. Concretament, serà el Ministeri d’Indústria qui posarà en marxa un projecte pilot a partir de la setmana que ve perquè pimes del sector industrial puguin rebre ajudes de fins a 150.000 euros si es comprometen a impulsar aquesta reducció de la jornada aboral dels seus treballadors.

Les empreses que es vulguin sumar a aquest projecte pilot, però s’hauran de comprometre a aplicar aquest nou paradigma durant un mínim dos anys i hauran de reduir com a mínim un 10% de la jornada laboral dels treballadors i sense tocar els salaris. El pressupost total d’aquesta prova pilot serà de 10 milions d’euros i des del govern espanyol calculen que unes 70 pimes industrials d’arreu de l’estat podran participar-hi.

Davant d’aquesta circumstància, la secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes de CCOO Catalunya, Cristina Torre, assegura que aquesta prova pilot permetrà veure com funciona la nova organització laboral i considera que podria ser el pròxim gran canvi laboral com ho va ser la jornada de 40 hores setmanals. Sobretot, apunta Torre, si s’aconsegueix augmentar la productivitat que, des del seu punt de vista es redueix al fet que els treballadors guanyaran més diners per hora. Cosa que permetria també reclamar una pujada de salaris generalitzada.

En el tema de l’augment de la productivitat hi coincideix Manel Hernández, soci de laboral del despatx d’advocats Pérez Llorca. L’advocat explica al TOT Economia que el programa persegueix millorar la productivitat i que les empreses siguin capaces de fer el mateix, però amb els treballadors fent 32 hores setmanals. Ara bé, recorda que les ajudes de fins a 150.000 euros serviran perquè les empreses puguin cobrir els possibles augments de costos que provocarà el canvi. Això pot provocar una reorganització total dels torns de treball i es reclamin noves incorporacions per cobrir aquells torns que es deixen de treballar, ja que normalment les empreses industrials no poden tancar les plantes un dia més.

Tot i aquesta visió optimista de Torre i Hernández, la sindicalista es mostra preocupada per com s’aplicarà aquest nou sistema en aquelles activitats que no poden tancar, com per exemple els serveis o les fàbriques i que s’haurà de veure com s’acaba. Perquè no serà tan fàcil que tots els treballadors comessin els caps de setmana els divendres en aquest tipus de sectors. En aquesta línia, la representant de CCOO també reclama al govern espanyol que ampliï el pla pilot a més sectors. A més, Torre també mostra els seus dubtes sobre si passar als 4 dies laborals serà factible per a les empreses sense aquestes ajudes de 150.000 euros del Ministeri.

Amb tot Hernández assegura que si un cop passats els dos anys de prova pilot es demostra que la productivitat de les empreses ha augmentat, no hi haurà cap mena d’excusa per no aplicar-ho de manera general a totes les empreses. Per contra, si la prova no resulta profitosa, el més normal és que els empresaris tornin a la jornada que coneixem avui, 5 dies setmanals i 40 hores.

Perquè les empreses puguin optar a les ajudes i al programa pilot, recorda Hernández, s’haurà de pactar amb el comitè d’empresa. Al final, que es busca és que les empreses no imposin aquest nou model als treballadors. Ara bé, un cop pactat el canvi, en l’àmbit contractual no suposaria cap canvi per als treballadors, ja que en tractar-se d’un benefici no s’hauria, per exemple de firmar un nou contracte. Sí que hi hauria més dificultats si el canvi de model provoqués que els treballadors hagin de treballar dies que abans no ho havien de fer, en aquest punt sí que entrarien modificacions contractuals perjudicials per als treballadors, explica Hernández.

Que en pensen els treballadors i les empreses?

Tot això, però és només el pla teòric de tot plegat. Ara bé, que en pensen les empreses i els treballadors que ja estan aplicant aquest nou funcionament? Doncs en general sembla que estan contents amb aquest nou model.

Des del punt de vista dels treballadors, Mikel Serrano, treballador de Desigual, explica al TOT Economia que l’experiència és molt positiva, ja que li permet destinar els divendres a fer gestions que treballant cinc dies hauries de demanar-te un dia de festa o unes hores lliures, com per exemple anar al metge. El que tampoc se li escapa a ningú és que no treballant els divendres tens més temps per a l’oci i la socialització i per descansar. De cara a la productivitat, Serrano assegura que ell veu com la seva productivitat ha augmentat en l’últim any, ja que s’acaba organitzant per fer la mateixa feina en un dia menys i assegura que molt poca gent acaba treballant 5 dies i que, per tant, la millora de la productivitat és un fet generalitzat des del seu punt de vista.

Per la part de les empreses, aquest diari ha pogut parlar amb Estudio34, una empresa barcelonina que fa molt poc que ha començat a aplicar la jornada laboral de 4 dies. El CTO de l’empresa, Ugo Smith, explica que el canvi no els altera del tot la setmana, ja que feia diversos anys que els divendres feien jornada intensiva. Ara bé, tot i que estan contents amb com està funcionant, Smith també avisa que si no s’aplica de forma generalitzada, poria ocasionar problemes perquè un client podria necessitar un servei un divendres quan ells no treballen. Per evitar que això, passi ha decidit que alguns treballadors es quedi de guàrdia els divendres. Pel que fa a la productivitat, Smith assegura que la productivitat ha augmentat, un fet que ja havien vist practicant la jornada intensiva els divendres.