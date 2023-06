Torna el SIL, congrés català del canvi sostenible en la logística mundial

Arranca la primera jornada del Saló Internacional de la Logística, SIL. Durant els pròxims tres dies, centenars d’empreses estaran exposades a la Fira de Barcelona per demostrar que la logística és una part important de l’avenç de la societat i un sector que sempre està en moviment. “Si para la logística, para el món”, ha explicat aquest matí el delegat especial del govern espanyol al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, durant l’acte inaugural del congrés. I és que autoritats governamentals i d’entitats catalanes i espanyoles han coincidit en remarcar que el canvi de tendència mundial fa que hi hagi una necessitat molt gran d’estar connectats i Barcelona és un molt bon punt de partida. Concretament, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que “Catalunya bat rècords d’inversió estrangera i d’innovació gràcies al seu bon sistema de connexions”.

El certamen, que preveu superar els 12.000 assistents de l’anterior edició, arrenca avui amb més de 650 empreses participants, un 40% d’internacionalitat, la presentació de més de 150 innovacions en exclusiva, més de 250 esdeveniments d’expositors i la celebració de cinc congressos internacionals amb 400 speakers i 144 sessions, segons ha remarcat el mateix congrés aquest dimecres. Tanta és l’expectació que genera aquest esdeveniment, que el mateix Felip VI en celebrava la seva inauguració la nit abans de l’esdeveniment a la coneguda Nit de la Logística. En aquest context, tant el president com la directora general del consorci, Blanca Sorigué van recordar la necessitat d’un esdeveniment com aquest: “el SIL va néixer amb una clara vocació internacional i la visió de reunir els millors talents en el camp de la logística”.

El delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué / EP

I és que les xifres no enganyen i sembla que la ciutat de Barcelona es pot convertir en l’epicentre del canvi logístic, un viratge que vol buscar la sostenibilitat mediambiental per sobre de tot. De fet, la mateixa ministra de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dit durant l’acte inaugural del congrés que “el Port de Barcelona serà la porta nord d’entrada a Espanya”. Així doncs, ella mateixa ha posat molt d’èmfasi en la necessitat de continuar invertint en les infraestructures i les connexions. En total, la ministra ha exposat que s’han invertit al voltant de 2.300 milions d’euros en les estructures catalanes, és a dir, el port i el transport ferroviari. Una xifra que es divideix en injeccions directes de diners i subvencions. Sánchez, a més, ha explicat que des del govern espanyol aposten pel transport marítim i ha afegit que volen que aglutini el 80% de les exportacions i importacions de l’estat espanyol. “D’aquesta manera alliberarem les carreteres de l’alta contaminació actual”, ha dit la ministra.

El poder de la logística en el canvi cultural

Si Catalunya té el potencial per ser un centre logístic, Barcelona n’és l’epicentre. En aquest sentit, la capital catalana està molt conscienciada en la necessitat del canvi de model logístic, ja que continua sent molt contaminant. En aquesta mateixa línia, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat durant la inauguració del SIL que “l’administració ha de liderar el canvi”. Així mateix, Bonet ha expressat que calen mesures més eficients en termes de logística i que el sector públic ha de treballar amb el privat per trobar les connexions per fer-ho possible. A més, ella ha descrit com la situació no és només un problema de les empreses, sinó de la cultura dels ciutadans. “Hem de fer pedagogia”, ha dit la tinent d’alcalde, fent referència a abandonar la necessitat social de rebre paquets ràpidament, una pràctica que acaba sent molt contaminant.

Amb tot, el congrés espera obtenir una assistència rècord i continuar avançant cap a la sostenibilitat d’un model logístic que cada vegada porta més problemes de contaminació. Tal com han insistit les autoritats, és necessari treballar de manera conjunta perquè el model logístic mundial no només sigui més eficient, sinó que estigui més conscienciat amb el canvi climàtic.