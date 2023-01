Tobías Martínez renuncia a la direcció de Cellnex

El conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, abandonarà el càrrec al juny. L’encara CEO ha presentat la seva renúncia en una carta publicada aquest mateix dimarts. Martínez es mantindrà al capdavant de la cotitzada catalana fins al dia 3 de juny, justament després de la junta general d’accionistes del 2023, prevista per al dia 1 de juny, quan es revisaran els comptes de la companyia per al 2022.

Segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, un cop comunicada la dimissió de Martínez, ja s’han “posat en marxa els mecanismes necessaris” per trobar un successor. El directiu justifica la seva marxa pel canvi de la conjuntura econòmica, un entorn empresarial diferent del que “ha marcat l’exitós desenvolupament del projecte industrial” de Cellnex en els últims exercicis sota la seva direcció.

La nova etapa de la cotitzada, en paraules del director general, estarà “marcada per la maximització del creixement orgànic”. D’aquesta manera, Martínez apunta cap a la consolidació de l’estructura actual, després de múltiples exercicis dedicats al creixement amb adquisicions empresarials i d’infraestructures a diversos mercats europeus claus per al negoci de la connectivitat. Aquesta “nova Cellnex” demana, en les paraules del CEO, una direcció que “tingui com a perspectiva temporal un horitzó més enllà del 2024”.

Sota la direcció de Martínez, Cellnex va ser una de les firmes més destacades a traslladar la seva seu corporativa a Madrid després de la tardor del 2017, juntament amb altres cotitzades rellevants de l’Ibex com Abertis. Actualment, el HQ de la multinacional es troba al carrer Juan Esplandiú de la capital espanyola, si bé el conseller delegat sortint ha afirmat des de llavors que “deixen oberta la porta” a tornar a Barcelona.

Anys de creixement

Durant els darrers exercicis sota la direcció de Martínez, Cellnex s’ha centrat en una intensa expansió internacional cap a mercats europeus com Polònia, Portugal o Alemanya. El passat mes de desembre, la multinacional va comunicar l’adquisició de 300 torres de telecomunicacions de la companyia portuguesa Nos per valor de 163 milions d’euros. Aquest mateix gener, de fet, la firma d’infraestructures TIC ha adquirit la polonesa Remer, especialitzada en connectivitat d’interiors.

L’edifici de Cellnex a Barcelona / EP

Una de les inversions més sonades va ser l’operació per CK Hutchison al Regne Unit. La firma de Martínez va assolir el control de més de 6.000 emplaçaments de connectivitat de la companyia basada a Hong Kong. També va ser especialment pública l’aposta per la compra de les torres de Deutsche Telekom a Alemanya, si bé l’adquisició no va acabar de fraguar.

Els resultats nets de Cellnex s’han vist, en els darrers exercicis, profundament marcats per les agressives inversions financeres. De fet, segons els balanços publicats per la mateixa companyia, va elevar pèrdues en un 76% durant els tres primers trimestres del 2022, fins als 255 milions d’euros. El net negatiu, però, arriba acompanyat d’augments d’ingressos substancials, d’un 46% fins al setembre, uns 2.572 milions d’euros; així com d’Ebitda, que es va elevar fins als 967 milions, una ràtio interanual idèntica a la de la facturació.

Lideratge “amb energia”

En un comunicat emès aquest mateix matí, el consell d’administració de la multinacional ha lloat “les extraordinàries fites assolides durant els vuit anys” de Martínez com a CEO de Cellnex. El directiu va assumir el timó de la firma d’infraestructures per a telecomunicacions amb la sortida a borsa el 2015. Des de llavors, la valoració pública s’ha multiplicat per set; des dels 3.200 milions amb què va sortir al mercat fins als 23.000 milions actuals. El president del consell, Bertrand Kan, ha ressaltat, així, el “criteri, energia i visió” del lideratge de l’encara director general en el seu període al capdavant de la cotitzada.