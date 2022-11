Tesla afegeix 80.000 cotxes retirats a l’allau d’errors mecànics del 2022

Tesla, la companyia d’electromobilitat d’Elon Musk, ha anunciat la retirada de 80.000 models a la Xina per diverses errades mecàniques. Segons ha anunciat l’empresa, traurà del mercat desenes de milers de Models 2, S i X per problemes amb el programari intern, així com amb algunes eines de seguretat com els cinturons.

Així, tal com ha comunicat la companyia a l’ens regulador mercantil del país asiàtic, les línies productives afectades són múltiples. Entre els prop de 68.000 Tesla S i X retirats, hi ha vehicles fabricats entre el 2013 i el 2020. Aquestes línies són les que presenten errades de programari més greus, que poden “donar lloc a un mal funcionament” a sistemes interns del vehicle, principalment la bateria, segons ha comunicat Tesla. En aquest cas, la firma nord-americana actualitzarà amb tecnologia remota totes les unitats afectades.

Una línia molt més limitada, d’unes 12.800 unitats del Tesla Model 3, bona part d’ells produïts a la Xina, per un mal funcionament dels cinturons de seguretat. L’empresa resoldrà de manera gratuïta el problema –provocat per una instal·lació defectuosa del sistema de seguretat dels vehicles– i reposarà els components de seguretat afectats.

Retirades massives

Les fallides col·lectives de components als Tesla comercialitzats a la Xina s’afegeixen a una allau d’errors mecànics que han obligat a reparar més d’un milió d’unitats, principalment al mercat nord-americà- en els darrers mesos. El passat mes de setembre, l’empresa de Musk va haver de reparar més d’un milió de cotxes – dels models 3, S, Suv Y i Suv X– per una altra perillosa fallida de programari. En aquest cas, l’ordinador intern bloquejava les finestres del cotxe en cas que aquestes detectessin una obstrucció.

Elon Musk a una presentació d’Space X

També als Estats Units, el passat mes d’octubre un problema en el sistema de seguretat va obligar a retirar prop de 25.000 unitats per ser reparades per fallides en el sistema de seguretat. Aquests s’afegeixen al prop de mig milió de models 3 i S cancel·lats pel mal funcionament de la càmera de visió externa, que xocava amb la porta del maleter.

Les successives polèmiques de la companyia han estat acompanyades d’altres fallides molt més greus. A mitjans d’aquest mateix novembre, es van publicar unes imatges d’un accident mortal provocat pel mal funcionament del sistema de frenada i arrencada d’un Model Y. De fet, segons va declarar el conductor del vehicle, va accelerar sense input extern i sense forma de revertir l’acció.

Caiguda a la borsa

Enmig dels diversos dificultats tècniques generalitzats que ha demostrat Tesla, les decisions financeres del seu conseller delegat, Elon Musk, no han facilitat la situació financera. La manca de confiança del mercat de vehicles elèctrics, unida amb les operacions a gran escala de Musk per adquirir Twitter –i les seves conseqüències– i la cancel·lació de diversos projectes de The Boring Co., han fet caure el valor borsari de Tesla en prop d’un 50% en els últims 12 mesos. Una acció, que ara fa un any podia superar els 360 dòlars, ara val poc més de 183.

La companyia, a més ha perdut el lideratge global en el mercat del vehicle elèctric. Amb més de 600.000 unitats venudes l’any, la xinesa BYD s’ha apropiat per primer cop de la corona de l’EV que fins ara ostentava Tesla, que s’ha quedat enguany lleugerament per sobre dels 500.000 models comprats.