Telefónica dona suport a les pimes catalanes en el procés de digitalització

La digitalització facilita i automatitza processos, optimitza negocis, agilitza tràmits i ha obert un ampli ventall d’opcions per a les empreses. És per això, que s’ha creat molt d’èmfasi en la necessitat que les companyies, tant grans com petites, apostin per digitalitzar els seus processos, perquè sinó, es troben davant d’un desavantatge competitiu enfront dels seus rivals que sí ho hagin fet. Davant d’aquesta necessitat immediata hi ha empreses que han començat iniciatives per donar el suport necessari a les pimes, com per exemple, Telefónica. Segons Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya “fa sis o set anys ningú sabia exactament què volia dir el concepte de transformació digital”, encara que “comencem a veure que els nostres clients, tant grans empreses com pimes, necessitaven eines de transformació de negoci, així que comencem a recórrer aquest camí”.

A través del Kit Digital, una iniciativa fomentada pel Govern i finançada amb fons europeus, Telefónica està implementant nous programes i projectes als seus clients empresarials per augmentar el ritme de les empreses que es volen digitalitzar. En aquest sentit, Casas admet que, “l’evolució ha estat molt positiva i ja les empreses, a més de com a facilitadors de connectivitat, també ens veuen com un soci per a digitalitzar-se”. I és que Telefónica ofereix no sols les eines, sinó també un servei d’acompanyament personalitzat per a la seva implantació i manteniment. I compta a més amb socis per a oferir un pla digitalitzador per a cada negoci, ja que cada empresa és única.

Telefónica acompanya a les empreses en tot el procés: des de la tramitació de les ajudes, l’anàlisi de necessitats de cada empresa, la implementació de solucions, la formació als empleats i l’acompanyament permanent. “Amb una bona digitalització, les nostres pimes poden incrementar entre un 15% i un 25% la seva productivitat”, assenyala Casas. I és que la digitalització ens permet “personalitzar serveis i productes, conèixer millora els clients, automatització de tasques, millorar el benestar dels empleats, optimitzar recursos administratius, competir en nous mercats o obrir noves línies de negoci, entre molts altres avantatges”. D’aquesta manera, les pimes, amb independència de la seva grandària o sector d’activitat, poden beneficiar-se de la mateixa tecnologia que tenen les grans empreses”.

Les empreses que ja treballen amb Telefónica

Actualment les pimes que encara no han fet el pas cap a la seva digitalització no ho han fet per dos motius principals. El primer és que veuen la tasca massa complicada. No saben per on començar. La segona és que consideren que necessitaran d’una inversió massa gran. Però ara, gràcies al Kit Digital dels fons europeus per a ajudar les pimes a digitalitzar-se, és molt més fàcil fer aquest pas.

Empreses com Grand Valira, Faiges o el Consell Regulador del Cava han abordat el seu procés de transformació digital amb Telefónica. Grand Valira, estació d’esquí referent a Andorra, ha afrontat la seva digitalització posant el focus en la ciberseguretat i en l’administració i els recursos humans, aconseguint millores en els processos i en la connexió de departaments. D’aquesta manera, ha augmentat la comunicació entre els equips que treballen a la muntanya i els que ho fan en l’oficina. Gràcies a la digitalització, Faiges, una empresa agroalimentària dedicada a la producció i comercialització d’oli, ha pogut implementar millores per al compliment de les normatives de seguretat alimentària i de les certificacions per a vendre a nivell internacional. I també ha automatitzat els seus processos, la qual cosa li ha aportat un avantatge competitiu enfront dels seus rivals.

Per últim, la digitalització ha permès al Consell Regulador del Cava desenvolupar una plataforma de traçabilitat que fa seguiment d’aquesta matèria primera des de la vinya en el qual es conrea el raïm, fins que s’elabora el vi basi i fins que s’embotella. D’aquesta manera han aconseguit digitalitzar els 7.000 viticultors i els 350 cellers que treballen amb l’entitat. El resultat és una eina accessible per tots els viticultors per a garantir la traçabilitat del raïm. Una plataforma que no sols possibilita aquesta tasca i la fa ràpida i senzilla, sinó que era impossible de dur a terme abans de la digitalització.