Telefónica guanya un 57,9% menys tot i l’augment d’ingressos

Telefónica guanya 298 milions d’euros el primer trimestre, un 57,9% menys, tot i superar el llindar dels 10.000 milions de facturació. La multinacional presidida per José Maria Álvarez–Pallete ha comunicat una facturació, en concret, de 10.045 milions d’euros, un 6,7% més que ara fa un any, i substancialment per sobre de les estimacions que el mercat feia per a la companyia, que la deixaven entre els 9.700 i els 9.800 milions.

Sobre el benefici han pesat, assegura l’empresa, una contribució fiscal més elevada que la que s’esperava: Els tributs abonats per Telefónica han accelerat fins als 162 milions d’euros, prop de 50 més que els que van tancar el primer trimestre del 2022. També hi ha, val a dir, una sèrie d’efectes de base que expliquen la caiguda en la comparativa interanual. Entre el gener i el març del 2022, l’empresa incorpora al seu balanç una plusvàlua de 200 milions d’euros per la venda del 60% de la seva filial colombiana KKR. A més, l’actualització financera de Virgin Media O2 ha sostret 188 milions del total, quan fa 12 mesos en va sumar 72 milions.

Els ingressos, apunten, han augmentat a tots els seus mercats i verticals de negoci “tot i les tensions inflacionistes”. L’Estat espanyol ha mostrat una limitada millora del rendiment d’un 0,3%, fins als 3.088 milions d’euros, mentre que a Alemanya el negoci va créixer un 8% el primer trimestre, fins a superar els 2.100 milions, i al Brasil va experimentar un alça del 17,5% interanual que ha deixat la xifra de negoci en els 2.282 milions.

El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete / Europa Press

Més clients, menys deute

També s’anota un moderat creixement de la base de clients, fins als 383 milions d’euros, un 4,15% més que ara fa un any, amb els paquets de fibra òptica com a protagonistes. Amb tot, han aconseguit retallar el deute net de la multinacional fins als 26.443 milions d’euros, un 3,5% menys que ara fa un any. La “fortalesa financera” de Telefónica s’ha sumat als beneficis en la reducció d’un passiu que es troba en la seva immensa majoria ancorada a tipus fixes –el que limita els efectes de la pujada de tipus d’interès sobre la seva base de capital–.

Fort inici d’any

Segons Pallete, el repte econòmic global no ha impedit que la multinacional “comenci l’any amb força”. “Continuem executant el nostre pla estratègic, i sumem un trimestre més de creixement accelerat dels ingressos a tots els mercats”, subratlla el president executiu. Tot i haver quedat lleugerament per sota de les previsions de mercat quant a benefici, la companyia confirma el dividend per al curs 2023. “Telefónica compleix el seu compromís de reducció de deute i enforteix el seu balanç”, conclouen.