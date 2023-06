Zeena, la marca catalana que ha revolucionat el sector del vi

Innovar en el sector del vi és molt complicat. Fa segles que el sector funciona i afegir novetats no sempre és senzill, perquè suposa trencar amb la cultura ancestral que hi ha al darrere. Ara bé, una de les tradicions més antigues del món del vi és el seu embotellat en vidre, una qüestió que en molts països ja s’ha superat i s’està començant a canviar per llaunes d’alumini. Aquesta és la mateixa idea que va tenir l’empresària catalana Sana Khouja quan va decidir obrir Mindful Drinkers, l’empresa que hi ha darrere la marca Zeena, el primer vi enllaunat de tot l’estat.

Aquesta idea revolucionària de Khouja va arribar després passar-se sis anys treballant en un celler del Priorat, on va conèixer un sector que sempre busca nous models d’innovació. Després d’aquest període, va decidir emigrar als Estats Units a fer un màster. Allà, a casa d’una amiga, va veure per primera vegada un vi enllaunat i va decidir exportar la idea a Catalunya. Abans d’això, però, va començar a explorar el mercat, veure com s’elaborava i si canviava algun punt en la forma del vi, però assegura que l’únic canvi és el prejudici envers les llaunes.

Tot es va materialitzar l’any 2019, pocs mesos abans de l’esclat de la pandèmia, i aquests tres primers anys han desenvolupat tota la infraestructura de l’empresa i han començat el camí per tenir més clients. El primer any de vida van aconseguir vendre un total de 3.000 llaunes, però Khouja assegura que l’objectiu d’enguany és superar les 300.000. Tot i això, l’empresària catalana diu que encara hi ha un gran camí per recórrer, ja que molta gent pensa que pel simple fet d’enllaunar el vi ja és més dolent que el que es beu habitualment.

De fet, aquesta circumstància ha portat aquesta start-up catalana a exportar el 70% dels seus productes, ja que a la resta del continent europeu no hi ha aquest prejudici envers les llaunes i és molt més habitual. Alhora, Khouja assegura que el que ven Zeena és la conveniència del vi, demostrar que és una beguda no tan elitista i igual còmode que una cervesa, ja que no necessites obridor ni res.

Ronda de finançament

Per seguir fent més gran l’empresa, Mindful Drinks ha anunciat l’obertura d’una ronda d’inversió per captar fins a 500.000 euros que aniran destinats a augmentar la seva visibilitat, fer créixer la seva quota de mercat en països estratègics com el Canadà o els països escandinaus, i reforçar l’àrea comercial. Tot plegat per consolidar el model per a la seva escalabilitat i arribar a facturar mig milió d’euros.

Des de la companyia asseguren aquesta és una ronda pont en la qual busca atreure a inversors professionals. “L’objectiu d’aquesta ronda pont és afermar el model i penetrar a major velocitat en els canals i mercats estratègics, optimitzant els processos productius per a incrementar el volum, i reduir el working capital. En definitiva, volem crear una estructura per a l’èxit”, explica Khouja. La companyia emprarà els fons recaptats a professionalitzar l’equip directiu i l’àrea comercial, i incrementar les accions de màrqueting en punt de venda, amb el focus en festivals de música i canal travel.

Vi 100% català

Tot i aquest nou model de vendre el vi, Khoja té molt clar que ella no n’és la productora, i per això compra tot el vi a productors catalans, ja que considera que al país tenim grans productors, però que el que falten són marques. Per això, actualment fa servir una gamma de garnatxa de la Terra Alta i una altra de més suau del Penedès. Totes dues modalitats són 100% ecològiques i disposen de vi blanc, rosat i negre.