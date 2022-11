Yumminn aixeca 1,5 milions per consolidar el model de negoci a l’Estat

La start-up barcelonina Yumminn ha tancat una ronda seed d’1,5 milions d’euros que servirà per accelerar el creixement de l’empresa per tot l’estat espanyol, consolidar la posició de lideratge i afegir noves funcionalitats dins de la seva aplicació. Alhora, l’empresa fundada i dirigida per Christian Campillo usarà part de la nova inversió per començar a internacionalitzar la companyia amb l’obertura de nous països com Portugal. Actualment, Yumminn ja té més de 300 restaurants en cartera a Espanya i gràcies a les bones xifres que estan obtenint tenen previst expandir el negoci a Portugal el pròxim mes de novembre i de cara al 2023 obrir les portes a més mercats europeus i acabar l’any amb més de 1.000 restaurants en cartera.

De fet, les possibilitats d’aquesta nova inversió augmenten encara més si tenim en compte que Yumminn ha aconseguit recaptar un 140% de la quantitat prevista inicialment. La ronda d’inversió en qüestió ha estat liderada per Oryon Universal i Antai Ventures, que ja havien invertit prèviament en l’empresa. A més, Yumminn també ha captat nous inversors com Seven Roots, un fons d’impacte positiu, juntament amb altres fons i àngels inversors amb àmplia experiència en la restauració.

Què fa Yumminn?

Yumminn és una solució webapp que planteja canviar el paradigma en el sistema de pagament en els restaurants a través d’un codi QR. Concretament, permeten efectuar el pagament ràpidament sense haver de descarregar cap app ni imprimir cap tiquet. A través d’aquest codi QR el comensal pot revisar el compte, dividir-la, donar propina, pagar-la i deixar una valoració al restaurant. Tot plegat, provoca, segons explica Campillo al TOT Economia, que de mitjana, els restaurants que utilitzen Yumminn augmenten el tiquet un 12%, tenen un 6% de rotació i els àpats s’acurten quasi un quart d’hora perquè s’eviten ineficiències, i les valoracions a Google creixen un 80%. A més, els cambrers veuen augmentades les seves propines fins a un 55% i a sobre els estalvia la feina d’haver de portar el compte a totes les taules i haver de cobrar-les.

Aquesta va ser la solució amb la qual Yumminn va sortir al mercat, però amb el temps ha anat ampliant el seu abans dins d’un restaurant buscant millorar el servei com per exemple un programa de fidelització que permet als clients acumular crèdits d’acord amb un % de cashback que defineix el restaurant cada vegada que paguin amb Yumminn. L’últim exemple de noves funcionalitats que acaben de posar en marxa és un sistema per demanar i pagar adaptat a la necessitat de cada negoci, podent triar que el pagament es faci al moment de demanar o al final del servei.