Vint empresàries catalanes seleccionades per a un prestigiós premi europeu

Fa anys que es diu que Catalunya, i especialment Barcelona, són un dels hubs d’innovació més potents de tot el continent. Normalment, aquesta afirmació es justifica mostrant les dades de creació de start-ups i amb la capacitat que tenen d’atreure el capital econòmic per fer viable el seu projecte. Evidentment, aquestes afirmacions són certes i no s’han de menysprear, en cap cas. Per exemple Catalunya va tancar el 2022 amb un total de 2.022 empreses emergents actives, el que la situa com el cinquè millor ecosistema per obrir una start-up de tota la UE.

Ara bé, tot i que les dades són clares, a vegades també cal que vagin acompanyades d’un cert reconeixement més enllà dels límits del país. Això mateix és el que ha succeït aquesta setmana a Brussel·les amb l’anunci de les nominades als premis Women TechEU. Aquest programa reconeix les millors empresàries al capdavant de start-ups de tota la Unió en matèria tecnològica i científica. Enguany s’ha nominat a 134 empresàries de les quals 27 són espanyoles. La millor part arriba quan es mira el detall i d’aquestes 27 dones, 20 són catalanes que han decidit posar en marxa una empresa que proporciona solucions innovadores. Aquestes nominacions deixen clar que les dades anteriorment detallades no enganyen, en efecte Catalunya és un dels pols d’innovació pioners al continent europeu.

Què és el Women TechEU?

Aquest reconeixement ha arribat gràcies al Women TechEU, una nova iniciativa de la Unió Europea que ofereix a les empresàries nominades un pla d’assessorament i tutoria que també comporta un suport econòmic, dotat amb 75.000 euros. La intenció de tot plegat és “portar el seu negoci al següent nivell” i fer els “passos inicials” en el procés d’innovació i el creixement de l’empresa.

A més, totes les empreses Totes les empreses proposades tenen en comú que apliquen innovacions tecnològiques d’avantguarda en 16 sectors industrials diferents. Els projectes seleccionats van des del desenvolupament de nous fàrmacs mèdics fins a tecnologies de captura de carboni, solucions d’aprenentatge digital o solucions de robòtica autònoma.

Imatge de la seu de la Comissió Europea a Brussel·les / Europa Press

Una de les catalanes seleccionades és Meritxell Teixidó, CEO i fundadora de Gate2Brain, que assegura al TOT Economia que aquesta nominació serà un autèntic “trampolí” per al seu projecte i els ajudarà, per exemple, a tenir més visibilitat a tota Europa, tant de cara a altres empresaris com a potencials inversors en un moment “clau per a créixer”. Alhora, estar en aquest selecte club de 134 empresàries la farà entrar en una xarxa de ‘networkig’ a escala europea.

Pel que fa a la dotació econòmica, Teixidó assegura que “tindrà un gran impacte en l’empresa”, sobretot pel que fa a activitats paral·leles a la recerca, com per exemple obtenir el certificat SME per poder entaular converses amb l’Agència Europa del Medicament (EMA). En aquesta línia l’empresària recorda que el més important de tot és el reconeixement per a l’empresa i a certificar que la línia en la qual estava treballant Gate2Brain era la correcta.

En la mateixa línia es pronuncia Alicia Martínez Piñero, CEO de TimeisBrain, que també ha estat nominada al Women TechEU, assegurant que “suposa visibilitat a tots els nivells” i et posa al radar de la UE. alhora també suposarà una gran ajuda per fer xarxa contactes i establir potencials nous contractes amb distribuïdors i, per tant, començar a vendre el seu producte, assegura l’empresària. Pel que fa a la dotació econòmica Martínez Piñero comenta que ajudarà a la companyia a fabricar la primera línia de prototips que estan desenvolupant i a fer un estudi de reemborsament del seu producte en diversos mercats.

