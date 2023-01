Toroi Marine i Meditmin, guanyadors de la primera edició del BlueUp

Les startups Meditmin i Toroi Marine han estat seleccionades com les guanyadores de la primera edició del programa BlueUp, que busca donar suport a iniciatives empresarials d’economia blava capaces de crear llocs de feina i impulsar l’activitat marítima de Barcelona. Aquesta iniciativa, promoguda per Barcelona Activa, amb col·laboració del Port de Barcelona i Costa Cruceros, es va començar l’estiu passat i ara, després de mesos de preparació el jurat ha escollit les guanyadores.

Per un costat tenim a Meditmin, que ha estat guardonada amb el premi a la start-up més sostenible, dotat amb 10.000 euros i atorgat per Costa Cruceros. Aqeusta, és una empresa especialitzada en la comercialització d’una solució de fertilització orgànica marina per remineralitzar i reviure plantes. Aquesta solució es pot aplicar des d’unitats domèstiques fins a horts urbans o fins i tot agricultura a gran escala. A més, facilita l’estalvi de grans quantitats d’aigua i fertilitzants tradicionals mentre aplica els principis de l’economia circular. La segona empresa seleccionada ha estat Toroi Marina, una start-up que dissenya i construeix un sistema de propulsió elèctrica per a l’atracada automatitzada de petites embarcacions d’esbarjo que ha rebut el premi a la start-up més innovadora, dotat amb 10.000 euros i que atorga el Port de Barcelona.

Aquestes dues empreses, però, no estaven soles dins del BlueUp, ja que en un principi van ser onze les start-ups que van ser seleccionades el passat mes d’octubre i que, des d’aleshores, han rebut sessions de formació, networking, tutories personalitzades i mentories per part de Barcelona Activa amb col·laboració de la resta de socis del programa com la UPB, el Clúster Nàutic i Seastainable Ventures. Els premis s’han donat s’han donat aqeust divendres a Barcelona i l’acte ha comptat amb la presència del director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega, així com d’autoritats del Port de Barcelona i de Costa Cruceros.

Impulsar l’economia blava

Durant l’acte d’entre dels dos premis el director general Ortega que recordat que des de l’entitat ja fa anys que s’està impulsant el desenvolupament de l’economia blava a la ciutat, ja que consideren que és “un sector estratègic per a la ciutat”. A més ha assegurat que el BlueUp els permet “promoure la competitivitat de la ciutat, generar oportunitats per a emprenedors i emprenedores i crear llocs de feina de qualitat” precisament en aquest sector de l’economia blava.

Per la seva part el cap d’Innovació del Port de Barcelona, Carles Rua, ha afirmat que el BlueUp encaixa amb el Pla d’Innovació del Port i ha celebrat que sigui un programa capaç de “convertir les noves idees en valor per a la Comunitat Portuària, els seus clients i la societat”. A més, Rua ha recordat que tot plegat ha estat possible gràcies a una “aliança publicoprivada que ens permet continuar treballant en el desenvolupament de l’economia blava a la nostra ciutat”.