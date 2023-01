La terrassenca Dogfy Diet factura 11 milions durant el 2022

L’empresa terrassenca Dogfy Diet, dedicada al menjar cuinat per a gossos, va tancar el 2022 amb una facturació de més d’11 milions d’euros. En el que va ser el seu tercer any d’activitat aquesta companyia catalana ha tancat l’exercici multiplicant gairebé per quatre la facturació obtinguda en 2021, quan va facturar 3 milions d’euros, i ja anticipa uns bons resultats per a 2023. De fet, durant aquest 2022, la foodtech ha alimentat diàriament uns 30.000 gossos, la qual cosa suposa elaborar 15 tones de menjar cada dia i pronostica, per a finals de 2023, una producció diària de 45 tones de menjar.

La startup liderada per Gonzalo Noy i Sergi Font també va tancar l’any amb una plantilla de més de 220 treballadors situats principalment a l’estat, però també a França i Itàlia, dos mercats en els quals es van introduir al llarg de 2022. Pel que fa a la clientela, Dogfy ja compta amb més de 30.000 clients, dels quals el 80% segueix estant a l’estat. Ara bé, de cara a l’any que ve la companyia catalana preveu que el 40% dels seus clients provindran dels mercats internacionals.

A més, cal apuntar que durant el 2022 Dogfy va aconseguir triplicar la seva xifra de clients i esperen, de cara a 2023, aconseguir una facturació de 27 milions d’euros i incrementar la seva plantilla fins a superar els 300 treballadors, cosa que implica tornar a multiplicar la xifra de clients. Entre els plans de la companyia per aconseguir-ho, està la idea d’estendre el seu model de negoci, basat en la subscripció mensual, a nous països europeus per a aconseguir convertir-se en l’empresa referent en menjar cuinat per a gossos en tota Europa, després d’haver-ho aconseguit ja a Espanya i a Itàlia.

“En els tres anys transcorreguts des del llançament de Dogfy hem experimentat un creixement exponencial que ens ha permès multiplicar els resultats any rere any. En 2023 llançarem nous productes, com per exemple menús o snacks, i tenim com a objectiu incrementar la nostra presència internacional en nous mercats, com Portugal, a més de continuar liderant i d’escalar Espanya, Itàlia i França”, explica Gonzalo Noy, co-CEO de Dogfy Diet.

L’altre CEO de Dogfy, Sergi Font, assegura que “estem orgullosos d’estar aconseguint l’objectiu de revolucionar el sector del petfood a tota Europa”. A més, afegeix que l’empresa terrassenca vol “aconseguir que l’alimentació canina evolucioni de l’ultraprocessat al menjar natural cuinat, una transició similar a la que hi ha hagut en les llars, en la dieta de les persones”, conclou Font.

Nova planta a Terrassa

En els pròxims mesos, Dogfy Diet inaugurarà una nova planta de picking a Terrassa, totalment automatitzada, per a separar les àrees de producció i de picking. A més, també té previst millorar l’automatització de la seva fàbrica central, situada també a Terrassa i de més de 3.000 m², que va estrenar la passada primavera. “Actualment, aquests 3.000 m² s’estan quedant petits per al creixement que estem tenint i preveiem entre el segon i tercer trimestre d’enguany estrenar la nova central de producció que comptarà amb 10.000 m² aproximadament. Això ens ajudarà a aconseguir l’objectiu de facturar més de 50 milions entre 2024 i 2025”, conclou Noy.