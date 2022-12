Des de Terrassa al món transcrivint partitures musicals

El teixit empresarial català té empreses de tots els sectors i especialitats possibles. És exactament el que passa amb My Sheet Music Transcriptions, una empresa terrassenca que lidera el mercat mundial de la transcripció de partitures musicals. Així de senzill, és una empresa que es dedica a agafar àudios o fer arranjaments per convertir-los en una partitura en paper.

El CEO i fundador de l’empresa, Oriol López Calle, explica al TOTEconomia que tot plegat va sorgir gràcies al fet que els seus subscriptors a YouTube li van començar a demanar transcripcions de les seves improvisacions de jazz. En aquell moment López Calle va acceptar fer aquestes transcripcions a canvi d’una modesta compensació econòmica. Això va passar el 2011 quan López Calle feia batxillerat, 11 anys després la seva empresa ja compta amb una quinzena de treballadors, la majoria catalans, i una bona nòmina de col·laboradors per oferir transcripcions i arranjaments de tota mena d’instruments, des de piano, les més habituals, fins a acordió o arpa.

Oriol López Calle, CEO i fundador de My Sheet Music Transcriptions / My Sheet Music Transcriptions

En aquests 11 anys My Sheet Music Transcriptions s’ha aconseguit dotar d’una estructura empresarial potent per acabar esdevenint els líders mundials del seu sector captant clients d’arreu del món, sobretot dels Estats Units, que representen el 75% de la seva clientela. El 25% restant estant repartits entre el nord d’Europa i el Japó principalment, és a dir que exporten pràcticament la totalitat del que produeixen. En aquesta línia López Calle assegura que el servei que ofereixen és accessible per a tots els indrets que tinguin una cultura musical desenvolupada, cultura del negoci electrònic i, evidentment, diners per pagar-lo, és per això que el model ha triomfat tant als EUA, perquè reuneixen les tres condicions. Desgraciadament, a Europa la cultura digital encara no està prou desenvolupada i encara hi ha certa reticència.

No hi ha competència?

Una de les grans preguntes al voltant d’un sector tan específic és si hi ha una competència real. En aquest sentit, López Calle assegura que sí, perquè qualsevol músic amb cert nivell pot transcriure una melodia i transforma-la en una partitura formal. En l’àmbit empresarial sí que assegura que hi ha un competidor que els ha copiat el model negoci i intenta entrar al mercat rebaixant els preus. Actualment, la factura mitjana de My Sheet Music Transcriptions és d’entre 150 i 200 dòlars, però cal tenir en compte, explica el fundador, que hi ha una gran varietat de preus perquè no és el mateix fer una transcripció per registrar una peça, per exemple, a la SGAE, que transcriure una peça grupal amb molts instruments.

Ara bé, la clau de l’empresa terrassenca, explica el CEO, és que des del 2018 han treballat molt la imatge de cara a les xarxes a través del SEO i el posicionament web. Això ha provocat que el negoci hagi entrat una bola de neu i créixer cada cop més i ser més conegut arreu del planeta. A més, la clau i l’obsessió principal ha estat el servei, des del principi López Calle va tenir clar que si s’oferia un bon servei pre i postvenda el negoci no aniria enlloc i per això s’ha rodejat, com explica, de millors músics que ell tan aviat com va poder.

L’equip de My Sheet Music Transcriptions / My Sheet Music Transcriptions

I el futur?

Actualment, el negoci funciona i cada cop millor, però les previsions de futur són encara millors, segons el CEO de l’empresa. La idea de cara a l’any que ve és contractar 3 treballadors més i seguir captant transcriptors per continuar “creixent de manera orgànica”. Tot plegat per seguir oferint “molt bones transcripcions a preus competitius”, segons assegura López Calle i mantenir el creixement del 20% que projecten per aquest 2022. Segurament, però, la idea més ambiciosa de l’empresa terrassenca és la possibilitat, per ara no definida, d’obrir una petita oficina d’atenció al client als Estats Units i així poder aquest servei en el seu fus horari, ja que des de Catalunya el canvi horari els obliga horaris més complicats.

I tot plegat serà amb els recursos propis de l’empresa, ja que López Calle descarta donar entrada a cap inversor extern. Aquesta cultura arriba perquè el fundador té molt clar que vol créixer a poc a poc i sense pressa, cosa que podria no passar amb l’entrada de certs inversors. De fet, el mateix CEO assegura que de moment encara o coneixen el sostre del seu negoci i que per això vol créixer sota control.