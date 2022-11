Les start-ups catalanes viatgen a Lisboa per créixer a casa

L’ecosistema tecnològic català viu en una tensió complexa de gestionar. Els emprenedors digitals i les administracions del país coincideixen en la necessitat d’internacionalitzar-se, però també pretenen créixer dins el territori català. Ja sovintegen els casos d’emergents que fan les primeres passes al país, accedeixen a grans mercats des de Barcelona i hi construeixen equips de centenars de treballadors per, passat un cert llindar d’influència, marxar en busca de noves oportunitats. Segons el director general d’Innovació i Emprenedoria, Lluís Juncà, la qüestió és “crear les condicions perquè Catalunya sigui un bon lloc per créixer”. Ara, si bé les experiències de deslocalització dels centres de decisió comencen a acumular-se, encara hi ha temps per mantindre al territori els potencials unicorns.

Els mecanismes de suport de les institucions del país a les empreses han de viure, doncs, en els dos móns. Per una banda, l’encara poc madur mercat de tecnologia profunda catalana necessita aprendre, contacta i comerciar amb altres ecosistemes, com els del centre d’Europa o els Estats Units, per desenvolupar-se. Per l’altra, el “pensament en clau global” de les start-ups facilita que escapin de l’àmbit català. Per arrelar bé les firmes amb més potencial, Juncà suggereix col·laboracions estretes entre tots els espais interessats: Govern, universitats, centres de recerca i entitats tecnològiques. “Amb la quantitat d’infraestructura que hi ha a Catalunya, veurem grans resultats a llarg termini”, augura el director general.

Una de les eines principals a l’hora d’assistir amb les connexions internacionals d’empreses tecnològiques del país cap a mercats més madurs és la presència a congressos i esdeveniments globals especialitzats. Aquest mateix divendres tanca el Web Summit, una fira dedicada a emergents innovadores que ha aplegat a Lisboa, segons les primeres estimacions, unes 70.000 persones de 160 països. Una vintena d’empreses catalanes, de la mà d’Acció i l’Ajuntament de Barcelona, han aterrat a la capital portuguesa amb un objectiu clar: colar-se per les escletxes que els connecten amb l’ecosistema tecnològic mundial. “Les emergents catalanes beuen de la cultura del món global; els seus negocis són extrapolables a tot el planeta”, apunta Juncà. Amb aquesta missió al cap aterren a espais com la cimera portuguesa, una iniciativa que pot catapultar no només les firmes que hi viatgen, sinó també el mercat català en el seu conjunt. “Hi hem de ser si volem que se’ns conegui a Europa per la nostra tecnologia”, explica el director.

El llistat inclou “empreses diferencials, per l’ús o per la tecnologia; empreses que canviaran o ja canvien el món”, celebra Juncà. Firmes com Bamboo Energy, que facilita la monetització de la flexibilitat energètica de les llars, com la que ofereixen les instal·lacions d’autoconsum; o Lexyco Technologies, un generador de continguts de marca mitjançant IA, neixen d’idees i emprenedors del país. Algunes semblen de ficció, com el cas de Zoundream, un dispositiu dissenyat per traduir el plor d’un nadó; mentre que altres, com Daktika -una plataforma d’autocorrecció d’exàmens- aterren processos del dia a dia en sectors diversos. Des de les institucions, comenta Juncà, “les acompanyen fins que poden anar soles”. El següent pas, doncs, exposar davant la gran inversió internacional models de negoci renovadors de mercats sencers.

L’stand català al congrés d’empreses emergents Web Summit / Acció

Kibus, receptes personalitzades per mascotes

L’alimentació de les mascotes també s’ha convertit en una part molt important de la quotidianitat dels seus amos. En molts casos, trobar una dieta equilibrada per a gossos és una feina tediosa i feixuga, ja que no hi ha combinacions infinites d’acord amb les necessitats de cada animal. D’aquesta necessitat neix Kibus Petcare, una companyia catalana que treballa amb productes naturals i sense additius per crear combinacions d’aliments personalitzades en funció de les característiques dels animals. “Creem plans personalitzats per cada animal tenint en compte la seva constitució i les seves necessitats”, explica Albert Homs, cofundador de l’empresa emergent catalana.

Kibus aterra al Web Summit de Lisboa per trobar noves connexions que els permetin tancar la seva segona ronda de finançament. “A l’octubre del 2020 vam tancar la primera i ara volem aixecar aquesta segona per fomentar la comercialització del producte”, descriu Homs. Lisboa també és un bon moment per parlar d’internacionalització, ja que Kibus només opera a l’estat espanyol, però espera obrir-se a nous mercats, l’europeu i el dels Estats Units. La companyia té gairebé mitja dotzena de treballadors i està especialitzada en menjar per gossos. Tot i això, no descarten “obrir una línia de menjar per gats en un futur pròxim”, diu el cofundador de l’empresa.

Discoverfy, un pont entre empreses i usuaris

La proximitat entre empreses i clients cada vegada agafa més força a l’hora de crear una marca. Els anuncis personalitzats ja són una realitat i les marques busquen la manera d’apropar-se als seus clients presentant-los els productes que és més probable que els hi agradin. Davant d’aquest creixement de la personalització, empreses com Discoverfy entren en el mercat per crear un vincle molt més fort entre usuaris i plataformes. Amb diferents classes de tests i preguntes personalitzades aconsegueixen que l’oferta que es presenta als usuaris sigui molt més acurada. “Hem creat un programari que ajuda als clients a descobrir més fàcilment els productes que busquen de manera voluntària”, descriu Alejandro Ribó, cofundador de la start-up.

La companyia vola a Lisboa per acabar de reclutar inversors per poder aixecar la seva primera ronda de finançament per continuar millorant la seva tecnologia. “Ja hem aconseguit 200.000 euros de petits inversors i Bussiness Angels”, explica Ribó, que afegeix que “estan esperant recollir els 400.000 euros d’inversors més grans aquí a Portugal”. De moment tenen tres productes estrella en el seu programari, entre ells un mètode swipe, on l’usuari tria si li agrada un producte o no amb un format semblant a Tinder. “És el nostre producte estrella”, assegura el cofundador. La companyia treballa amb marques com Lidl, Havaianas o EurekaKids.

Beder, la nova xarxa social per viatgers

Viatjar a llocs desconeguts cada vegada és més complicat. Tothom es mou pels mateixos llocs, ja que són els que més es publiciten. En aquest aspecte, el sector del turisme encara és molt tradicional i les noves tecnologies no han acabat de fer-se un lloc en aquest àmbit, que a la vegada és un dels que més diners mou. En aquest context neix Beder, el projecte de quatre amics que volien modernitzar el sector amb una aplicació que integrés tot el procés, des de la recerca d’un lloc, les experiències d’altres usuaris i la oportunitat de reservar sense tràmits complicats. “Beder es converteix en una xarxa social només de viatgers on pots penjar les teves rutes, trobar-ne de noves i reservar viatges”, explica un dels seus fundadors Gabriel Rubió. Actualment, la plataforma porta quatre mesos en marxa i ja té 4.500 usuaris i uns 16.000 vídeos penjats, segons les dades de la companyia.

El multitudinari congrés a Lisboa és l’oportunitat que té l’empresa emergent catalana per donar-se a conèixer i ampliar el seu capital. En ser una companyia que no té ni un any de vida estan preparant la seva primera ronda de finançament. “En un primer moment ens l’hem plantejat de 300.000 euros, però veient la bona rebuda potser ampliarem el capital a adquirir”, descriu Rubió. Tot i això, la idea principal és tancar aquesta injecció de diners a finals de novembre, tenint en compte que el 70% dels diners que demana Beder inicialment “ja estan compromesos”, afegeix el cofundador.