Gairebé 300 start-ups catalanes es dediquen a la ‘deeptech’

Catalunya compta amb 291 startups deeptech segons el primer estudi de la Generalitat elaborat per Acció -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent ha comentat aquest dimecres els resultats de l’informe i ha reconegut el gran potencial de Catalunya i Barcelona en el context tecnològic actual: “Ja som considerats el hub més important del sud d’Europa”. L’informe presentat detalla que les companyies que desenvolupen alta tecnologia generen més de 1.700 llocs de treball, sobretot en el sector de la biotecnologia i la intel·ligència artificial. A més, la meitat de les start-ups deeptech (54%) s’han creat en els darrers cinc anys, xifra que demostra el seu “dinamisme”. “Ens pertoca alimentar el cercle virtuós que hem anat generant en els últims anys, les proves són evidents”, ha dit Torrent.

Les deeptech són start-ups amb arrels en la ciència, la tecnologia o l’enginyeria, que requereixen talent amb coneixements STEM i que desenvolupen coneixement i tecnologia pioners. En aquest sentit, l’informe xifra en 124 milions d’euros la facturació del conjunt de companyies del sector durant el 2022. Per àmbits, la radiografia d’Acció detalla que 4 de cada 10 start-ups deeptech es dediquen a la biotecnologia, seguides de la intel·ligència artificial (23%), els nous materials (11%), la robòtica (8,6%) i la fotònica (5,9%).

L’ecosistema deeptech català és universitari

Per Torrent, el pes de les deeptech en tot l’ecosistema de start-ups té “una dimensió molt qualitativa perquè es tracta d’empreses clau per garantir una bona transferència tecnològica i la transformació del model productiu”. D’acord amb el titular d’Empresa i Treball, “és necessari alimentar aquest ecosistema local que ens fa ser capaços de captar més inversió de multinacionals estrangeres i talent internacional”. Pel secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’Acció, Albert Castellanos, es tracta de “sectors on Catalunya té una forta tradició industrial i en l’àmbit de la recerca i que, al mateix temps, ens mostren les fortaleses que tenim com a país per fer front a reptes tant rellevants com la digitalització de la indústria o la sostenibilitat”.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos / Cedida

D’altra banda, el 42,6% d’aquestes startups deeptech són spin-offs, és a dir, han sorgit de l’àmbit universitari o de la recerca, i la meitat de les empreses tenen alguna patent o sistema de protecció del seu coneixement. En aquest sentit, el conseller Torrent ha subratllat que l’administració pública ha d’oferir “palanques que fomentin un ecosistema punter d’universitats i centres de recerca, que generi més startups deeptech perquè tot aquest talent no es quedi només a l’àmbit acadèmic i les seves investigacions es converteixin en oportunitats de negoci que arribin al mercat”. L’ecosistema deeptech català el conformen altres agents a banda de startups, com ara 42 centres generadors de spin-offs (universitats, grups de recerca, hospitals…), nou incubadores i acceleradores; i 31 fons de capital risc, entre d’altres.

Rècord d’inversió el 2022

L’anàlisi posa de manifest que Barcelona se situa com el primer hub del sud d’Europa en finançament captat per start-ups deeptech, amb 457 milions d’euros en el període 2017-2021, “una indicador clar del potencial i l’interès que generen aquestes empreses catalanes”, ha apuntat el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’Acció. En el conjunt d’Europa, la capital catalana se situa per davant de Copenhaguen, Madrid o Viena. En aquest sentit, el 80% de les start-ups catalanes deeptech ha aconseguit finançament. D’aquestes, un terç (33%) han captat rondes d’inversió superiors al milió d’euros.

De fet, tot i que encara no s’ha acabat l’any, aquest 2022 Catalunya ha assolit 159 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica en volum de finançament captat per les startups deeptech. Castellanos ha destacat que “aquesta és una de les mostres més rellevants de la maduresa de l’ecosistema deep tech a Catalunya: els inversors privats comencen a conèixer aquestes tecnologies i el seu rendiment esperat per al futur”.

Noves formes de finançament en el sector

El departament també ha anunciat la creació del Fons de coinversió deeptech d’Acció, un nou instrument d’ajut i acompanyament per a aquestes startups altament tecnològiques que tindrà un pressupost total de 2,5 milions d’euros i es desplegarà durant el 2023. Per la seva naturalesa, basada en tecnologia i coneixement científic punters, les deeptech acostumen a treballar en projectes d’elevat risc tecnològic i de mercat, fet que implica unes necessitats financeres en etapes inicials més complexes que les d’altres empreses convencionals.

Així, el nou Fons de conversió deeptech es dirigeix a startups de fins a 3 anys de vida i consisteix en un préstec a 10 anys (amb 4 de carència) amb un import màxim de 250.000 euros per empresa. S’impulsarà de la mà de fons de capital risc i business angels especialitzats en el sector deeptech, que a banda de finançament, també aportaran a les startups coneixement dels mercats, dels models de negoci, de gestió empresarial i, en definitiva, de com fer créixer les empreses. D’aquesta manera, per cada euro privat d’inversió que capti l’empresa, ACCIÓ destinarà 1 euro en aquest préstec. El 20% de l’import concedit serà un ajut a fons perdut, és a dir, l’empresa només haurà de retornar el 80% del total.

Aquest nou instrument se suma a altres mecanismes de suport financer que ja estan consolidats. És el cas del programa Startup Capital d’ACCIÓ, que ha donat suport a 104 deeptech catalanes per impulsar el seu creixement. Aquest programa es va crear l’any 2017 i des de llavors ha destinat 8,3 milions d’euros en ajuts per impulsar el creixement de startups deeptech.