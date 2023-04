ShinyWall, la paret d’escalada catalana, interactiva i personalitzada

L’escalada és un dels esports que s’ha posat de moda aquests últims anys. De fet, va entrar a formar part d’una de les disciplines dels Jocs Olímpics, on Alberto Ginés -un jove de Càceres, però format a Catalunya– s’emportava la medalla d’or amb només 18 anys. Amb tot, l’escalada ha aconseguit fer-se un lloc entre els esports més practicats de manera rutinària. A la demarcació de Barcelona ja hi ha més d’una quarantena de rocòdroms, un gran públic objectiu per la terrassenca ShinyWall, la start-up que busca revolucionar aquest esport i comercialitza una paret interactiva i personalitzada per entrenar.

Després de passar mesos sense poder escalar, Joan Pallà -un dels fundadors de la companyia- va decidir muntar-se una paret d’escalada a casa. En fer la recerca sobre les possibilitats que tenia va veure que els materials eren molt cars i va prendre la decisió de fabricar-la ell. “Al final jo soc enginyer i vaig veure l’oportunitat de fer el muntatge jo”, explica Pallà. Però, una idea que es podria haver quedat en una anècdota es va convertir en el principi d’una cosa molt més gran. I és que juntament amb Jaume Roig i Alex Ruiz, van fundar ShinyWall, la primera paret d’escalada interactiva que es pot personalitzar. “Tenim un sistema interactiu que muntem segons les necessitats dels nostres clients. Cada presa d’escalada té un color i s’il·lumina per crear diferents vies”, explica Ruiz.

Un model de negoci per a empreses

ShinyWall és una companyia que presenta un projecte B to B, és a dir, treballen amb altres empreses i els proporcionen un servei, en aquest cas la seva paret d’escalada. El seu públic objectiu són els rocòdroms i a Barcelona ja tenen col·laboracions amb gairebé mitja dotzena de locals d’escalada i estan treballant “en quatre contractes nous més”, diu Pallà. El seu primer client, però, fou a Terrassa. Un dels propietaris del rocòdrom de la ciutat, Gravetat zero, els va demanar si podrien adaptar el seu producte per fer vies de corda, una proposta pionera que mai s’havia fet abans. Després de l’èxit d’aquest primer projecte van veure la viabilitat del seu producte.

La relació de la companyia amb els rocòdroms és molt simple: entren a muntar la paret, els expliquen el seu funcionament i el de l’aplicació i marxen. Tot i això, Pallà assegura que “estan treballant per crear un vincle molt més fort amb les empreses” i afegeix que volen “crear comunitat”. Pel que fa al manteniment de l’aplicació ShinyWall s’encarrega de mantenir els seus rocòdroms informats de totes les actualitzacions que fan a la seva plataforma. Tot i això, encara és un producte de pagament únic.

Joan Pallà, Jaume Roig, Alex Ruiz, cofundadors de ShinyWall / Cedida

A diferència d’altres sistemes d’escalada interactiva, ShinyWall s’adapta a qualsevol classe de paret, per tant, és decisió del client trobar el tipus de paret que millor s’adapta a les necessitats del seu local. Així doncs, funciona tant amb boulder com escalada esportiva amb autoblocants o bé vies de corda, ja que l’aplicació es programa respectant les mesures i distribucions del mur. A més, les preses han estat dissenyades sense pigmentació, permetent així el seu format translúcid. “Algunes de les empreses més famoses d’escalada interactiva només tenen un model estàndard i nosaltres podem donar una personalització completa”, diu Ruiz. A part, compten amb una il·luminació LED que les fa visibles des de qualsevol punt del mur.

Un dels punts més divertits i innovadors de la companyia són la utilitat de les seves parets, ja que no només serveixen per entrenar. “Estem posant en marxa alguns jocs”, descriuen els fundadors. I és que també busquen la manera de fer més amena l’escalada, amb detalls que els fan ser diferents dels seus competidors, un d’aquest la possibilitat de no només entrenar sinó també fer divertides activitats mentre escales, tot des de l’aplicació.

Una aplicació per crear les vies d’escalada

La paret interactiva no és l’únic que ofereix la companyia, sinó també una tauleta on poder controlar els diferents camins que es poden dissenyar. En la pantalla, l’usuari pot accedir a una representació en blanc de la paret. “Són uns punts que cadascun d’ells correspon a una presa”, explica Roig, dissenyador del programari. En aquest sentit, es poden crear diferents vies per on l’usuari pot anar pujant. “Simplement, una persona arriba a la paret i des de la tauleta tria quina via vol escalar”, afegeix Roig, cofundador de la companyia. A més, ShinyWall permet fer ús de vies que ja han sigut prèviament dissenyades per l’equip d’experts i professionals del rocòdrom, és a dir, no només es poden crear vies sinó que totes queden guardades per ser utilitzades més d’un cop. “L’escalador podrà triar la que més li agradi fent servir filtres de cerca com el de grau de dificultat, tipus de via, creador, entre molts altres”, expliquen els cofundadors.

En termes de futur, la companyia vol començar a expandir-se pels rocòdroms de tot l’estat espanyol, però de moment comencen per Barcelona. Tot i això, no descarten l’expansió internacional, però “encara no tenim ni els països escollits”, somriu un dels cofundadors. Pel que fa a les innovacions, també volen llançar una nova paret estàndard, ja que la seva signatura és la personalització completa, però “podem aconseguir més quota de mercat”, expliquen els cofundadors. Amb tot, doncs, la companyia es posiciona com a la primera catalana que ha revolucionat el món de l’escalada interactiva i amb la seva innovadora proposta ja han enamorat alguns dels rocòdroms més famosos de Barcelona.