Parlem Ventures finançarà amb 100.000 euros tres start-ups tecnològiques

L’acceleradora liderada per l’empresa catalana de telecomunicacions Parlem Telecom, Parlem Ventures ha seleccionat tres start-ups en la segona convocatòria del seu pitch day, unes jornades en les quals es presenten idees innovadores en l’àmbit de la tecnologia i es trien una guanyadores que opten a ser finançades amb 100.000 euros per continuar treballant en els seus projectes. Aquesta nova edició ha premiat a Wipass, una eina per a smart bussiness; OpGround, un reclutador virtual; i Gretel, una eina d’intel·ligència artificial com a assistent de màrqueting.

Aquesta acceleradora compte amb la col·laboració Cambra de Comerç de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT i departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. De fet, tots els partners han format part del jurat que ha escoltat, comentat i deliberat per tal de trobar les tres guanyadores entre les 14 empreses participants. Un cop triades les tres guanyadores, en les properes setmanes, Parlem Telecom i Inveready valoraran la possibilitat d’invertir en els seus projectes. Concretament, cadascuna de les tres start-ups optaria a rebre fins a 50.000 euros per part de l’operadora de telecomunicacions i 50.000 euros per part de la gestora de Capital Risc. A més, també es contempla que les tres futures companyies estableixin aliances comercials amb el Grup Parlem Telecom.

Els guanyadors de la segona convocatòria de Parlem Ventures / Cedida

Una convocatòria femenina

Aquesta edició ha comptat amb la participació d’algunes empreses liderades per dones o bé amb equips directius mixtes. De fet, hi ha hagut quatre empreses que han estat presentades per les seves representants femenines. D’aquestes, dues han estat seleccionades per rebre aquest finançament addicional de Parlem Ventures. Per unanimitat del Comitè de Selecció de Parlem Ventures, el primer lloc ha estat per a Wipass, una start-up que crea experiències Phygital convertint negocis en Smart Business. Es tracta d’una eina de marketing Wi-Fi que uneix el món físic amb el digital i crea una experiència única, immersiva i connectada.

La segona posició ha estat per Opground que treballa -a través d’un xat-bot- per connectar empreses i professionals en base a la mateixa informació amb la que ho fan les persones, les primeres entrevistes, però en menys de cinc minuts. La tercera empresa emergent seleccionada és Gretel que ofereix el primer assistent digital per a equips de màrqueting basat en IA que proporciona alertes i recomanacions de forma proactiva per prendre decisions ràpides i impactants basades en dades.