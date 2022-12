Parlem Ventures, l’acceleradora catalana d’empreses de proximitat

El territori català ja s’ha convertit en un dels epicentres de la creació d’empreses emergents del món. És per això, que moltes grans companyies aposten per donar suport a aquelles petites empreses que estan començant i tenen molt a aportar. Una d’aquestes és Parlem Telecom, la companyia de telecomunicacions catalana. Juntament amb la col·laboració d’Inveready, la Cambra de Comerç de Barcelona, la fundació i2Cat i la fundació Mobile World Capital, l’empresa ha creat Parlem Ventures, una acceleradora que busca donar suport a les solucions digitals de proximitat amb un objectiu clar d’ajudar el teixit empresarial català: les pimes.

Com la majoria d’idees en aquest país, Parlem Ventures va sorgir d’un cafè entre els directius de Parlem. En aquesta pausa van veure la necessitat d’integrar en les seves agendes un temps per dedicar a empreses emergents que volien arrencar els seus projectes, però no tenien acompanyament. “Amb l’experiència d’emprenedoria que teníem ja hi havia empreses que ens demanaven consell”, explica Ignasi Tribó, director corporatiu general de Parlem, qui afegeix que “van decidir donar-li una estructura per donar suport al territori i crear riquesa”.

Acte de presentació de Parlem Ventures / EP

Amb una idea el cap, els directius de la companyia de telecomunicacions catalana van buscar el suport de diferents col·laboradors per tal d’aconseguir donar la millor experiència a les empreses. “Amb l’experiència de tots els nostres partners i els espais que ens ha cedit la Cambra de Barcelona el projecte ha pogut ajudar a moltes empreses”, assegura el director corporatiu general de Parlem. L’acceleradora utilitza els espais i l’experiència dels col·laboradors per crear unes formacions per a les empreses que participen del projecte. Un cop acaba el procés de selecció hi ha tres guanyadores que s’enduen un possible finançament de 100.000 euros per part dels col·laboradors. “L’únic objectiu és ajudar a les empreses, no tenim cap intenció de quedar-nos accions ni és un requisit treballar amb nosaltres”, descriu Tribó.

Dues edicions l’any amb una trentena de participants

Parlem Ventures té l’esperança de poder convocar dues edicions del seu programa l’any. La primera ja ha estat tot un èxit i la segona es troba a la meitat dels seus cursos de formació. D’aquesta manera, s’obre una convocatòria per presentar una start-up. Els únics requisits que posa la companyia són que el projecte pugui tenir alguna sinergia amb Parlem i que siguin solucions que estiguin dedicades a la millora de les pimes catalanes. “No té cap cost addicional per a les empreses participar en les nostres convocatòries”, explica Tribó que afegeix que “aquesta segona convocatòria ha comptat amb la participació d’una quarantena d’start-ups“.

Seleccionats de la segona convocatòria anual de Parlem Ventures / Cedida

Un cop es tanca la convocatòria, s’escullen 15 afortunades que passaran a la segona fase, on se’ls proporcionen formacions i diferents aprenentatges perquè puguin presentar el seu projecte de la manera correcta. “Només treballem amb empreses preseed o seed, perquè creiem que és el moment on més podem aportar”, reconeix el director corporatiu general de Parlem. Un jurat -que el conformen participants de tots els col·laboradors de la iniciativa- és l’encarregat de triar les tres guanyadores que opten a tenir un finançament addicional i la participació activa de Parlem Ventures en el seu projecte. “Per nosaltres això té un valor addicional, no esperem res de les empreses més que poder donar-los suport”, remarca Tribó.

Les start-ups, l’epicentre de l’iniciativa de Parlem

Aquesta nova edició de la iniciativa de Parlem Ventures està comptant amb la participació d’una quinzena d’empreses emergents. Tal com explica el directiu de Parlem, han pogut comprovar que és “un perfil molt heterogeni” en les escollides per participar en aquest projecte. Així doncs, Tribó descriu que aquest any hi ha “alguns perfils femenins, però també molts sèniors“. D’aquesta manera, el director corporatiu general reconeix que sembla que el perfil emprenedor està canviant i que ja no és “el noi jove amb poca experiència”, sinó que ara ja hi ha molts emprenedors i emprenedores “que tenen la maduresa i l’experiència per emprendre”.

Una de les cares noves que corrobora l’afirmació del directiu de Parlem és Mariam Ayadi, fundadora de Wipass. L’empresa d’Ayadi va començar a treballar el 2019 i consisteix en una solució digital per poder oferir tots els serveis d’un establiment des del mòbil i sense necessitat d’escanejar cap codi QR. “El nostre dispositiu treballa amb la wifi de l’establiment, per tant, només acostant el mòbil ja tens accés a internet, però també a totes les prestacions que vulgui el local”, explica la fundadora. Així doncs, la companyia integra solucions de serveis per a restaurants, cafeteries o locals d’oci i ja treballa en 92 localitzacions a tot l’estat espanyol. “Gràcies a Parlem Ventures hem après coses noves, però també hem reafirmat que anem per bon camí”, assegura Ayadi.

Els cofundadors de Kokuai Roger Comas, Joan Gallego i Albert Mendieta / Cedida

La pandèmia va posar sobre la taula moltes necessitats del sector de l’atenció als clients que havien quedat amagades. Kokuai és una companyia que va néixer amb l’objectiu d’agilitzar els serveis d’atenció a les persones i poder automatitzar moltes gestions utilitzant una eina molt propera als clients: el Whatsapp. “Vam veure que hi havia un nínxol de mercat molt clar en la missatgeria instantània”, afirma Albert Mendieta, fundador de la companyia. Kokuai ajuda a les empreses a lligar tots els seus serveis a un compte de Whatsapp i des d’allà gestionar compres, vendes, suport… “És una solució digital 360 per a empreses”, diu Mendieta. Aquesta companyia es troba en l’inici d’una ronda de finançament, per tant, tal com assegura el fundador “tenen una sinergia molt clara amb l’acceleradora”.

La gestió de la instal·lació de plaques solars és un malson per a moltes persones, ja que no hi ha gaires empreses que integrin tot el procés. Soof és una de les poques que entra al mercat per intentar millorar la recerca d’instal·ladors de plaques solars per a particulars i empreses. “Hem creat una plataforma que posant les teves dades busca els pressupostos que més et convenen”, descriu Ricard Canal, fundador de l’empresa emergent catalana. Des del juny del 2021, l’empresa ja ha treballat amb més de 1.500 immobles, entre ells algunes empreses. Amb un equip de sis treballadors, Canal assegura que proporcionen una “molt bona experiència d’usuari”. El mateix fundador reconeix que la iniciativa de Parlem els ha ajudat a posar-se en contacte “no només amb els col·laboradors de la iniciativa sinó també amb altres empreses”.

La fundadora de Biwel, Estel Mallorquí i el seu soci / Cedida

Biwel és la companyia amb més antiguitat d’aquesta edició de Parlem Ventures. La seva fundadora, Estel Mallorquí, explica que fa una dècada que “acompanyen les empreses en la millora de la seva cultura del benestar“. Aquesta empresa catalana ha creat una plataforma de serveis per a treballadors d’empreses que inclouen classes de Pilates o fisioterapeutes que ajuden a mantenir les plantilles més sanes. A més, la companyia també té continguts audiovisuals i pòdcasts per “ajudar a la gestió emocional”, descriu Mallorquí. Amb un equip de cinc persones i més de 75 empreses en les quals han treballat, la fundadora assegura que l’oportunitat d’entrar en un projecte com aquest dona molta visibilitat: “Estem molt agraïts a Parlem Ventures perquè igual que Netflix va trigar 10 anys a ser rendible, nosaltres creiem que el nostre moment és ara”.