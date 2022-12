Oxolife, la solució catalana als problemes de fertilitat femenins

La salut femenina fa pocs anys que comença a ser una prioritat. En èpoques passades les malalties s’havien tractat des de la perspectiva masculina i això ha provocat que els problemes de salut femenina es trobessin en segon pla, moltes vegades solucionats amb fàrmacs amb grans quantitats d’hormones. Oxolife neix per trencar amb aquest model i la seva recerca es basa a aconseguir medicaments específics per un dels problemes femenins més comuns: la infertilitat a causa dels ovaris poliquístics. Gràcies a una beca conjunta amb la universitat de Còrdova ja estan accelerant els processos per poder comercialitzar un fàrmac català, lliure d’hormones, pel 2028.

“Estem en un molt bon moment per la salut de la dona”, explica Ignasi Canals, cofundador i director científic de la companyia. Ell mateix afegeix que “actualment es comencen a mirar més els efectes que tenen alguns fàrmacs en les dones”. La idea d’Oxolife neix el 2011 de la mà de Canals i la seva sòcia i directora general i directora mèdica de la companyia en l’actualitat, Agnès Arbat, però la creació oficial de la companyia no va ser fins al 2013. Els dos investigadors i científics van començar a investigar sobre una molècula que podia actuar fent molt més senzilla la implantació dels embrions, és a dir, a l’hora de trobar-se amb pacients amb problemes de fertilitat, el seu medicament pot ajuda al fet que les dones es quedin embarassades: “Som una empresa pionera en aquest àmbit”, reconeix Arbat, qui assegura que “són la companyia més avançada en el mercat”.

En l’actualitat, la seva solució es troba en la fase dos d’experimentació. Tal com afirmen els cofundadors primer van estar anys investigant sobre aquesta molècula -anomenada Oxo001– abans de començar el testatge amb persones reals. Un cop aprovat el seu projecte, la fase dos ja consisteix en els estudis clínics necessaris per començar a provar l’eficàcia del fàrmac en pacients amb problemes de fertilitat. “Treballem amb una mostra d’entre 300 i 350 dones de pocs països encara”, detalla Arbat, que també afegeix que la mostra creixerà en la fase tres, quan “es provarà el fàrmac a escala mundial”. I és que segons els càlculs que proporciona la companyia, el 2028 seria la data en la qual aquest nou medicament es podria començar a comercialitzar. “De normal es necessiten 10 anys per testejar l’eficàcia d’un fàrmac, per tant, anem prou de pressa”, descriu Canals.

L’equip d’Oxolife, liderat per Agnès Arbat i Ignasi Canals / Oxolife

A més, la companyia -on treballen sis persones- ha aconseguit fer-se amb una beca del ministeri de Ciència i Innovació de 2,4 milions d’euros per continuar avançant en el seu projecte. Una iniciativa que els ha ajudat a poder continuar avançant en la seva investigació i accelerar els processos per arribar a obtenir resultat abans: “Som plenament conscients de la importància d’aquests ajuts”, diu el cofundador de la companyia. Aquesta injecció de diners l’han rebut presentant el projecte en col·laboració amb la Universitat de Còrdova, que també els ha brindat l’oportunitat de treballar conjuntament.

Una solució única per un problema freqüent

Els ovaris poliquístics són una de les primeres causes d’infertilitat al món. Aquesta malaltia afecta el 13% de les dones del planeta, però el més alarmant és que el 70% d’aquestes dones acaben desenvolupant problemes de fertilitat. “Tot i que hi ha moltes causes d’infertilitat, els ovaris poliquístics continuen sent la més comuna amb diferència”, lamenta Arbat. Desafortunadament, la medicina actual, basada a restaurar la funció ovulatòria o l’estat metabòlic, no compleix amb les expectatives de les dones i parelles, ja que més del 60% no aconsegueixen un embaràs amb els tractaments disponibles, segons asseguren els mateixos cofundadors d’Oxolife.

És per això, que la companyia ha començat a dissenyar aquest fàrmac que intenta tractar aquest problema sense necessitat d’hormones. La seva recerca ja es troba en una fase bastant avançada i, de fet, tot i que la comercialització podria començar el 2028, els resultats de les proves d’eficàcia arribaran l’any que ve. En concret, des d’Oxolife està desenvolupant un nou i únic tractament dissenyat per restaurar el sistema reproductiu en una sola intervenció, amb el potencial de superar les limitacions de les estratègies actuals. “És un producte pioner, perquè encara no hi ha medicaments que cobreixin aquests problemes”, explica la directora general de la companyia.

El ‘boom’ de la salut femenina

Històricament, la medicina ha estat executada per homes i els tractaments s’han fet pensant en les necessitats masculines. No fa tants anys que la salut femenina ha començat a tenir sentit i que els projectes comencen a tenir menys biaixos de gènere. De fet, la principal solució als problemes femenins sempre han estat tractaments hormonals, que han provocat grans canvis en els cossos de les dones. Tot i això, s’està creant un gran moviment per posar una mirada femenina a la investigació en salut. “L’anomenat FemTech està agafant molta força”, descriu Canals. Aquesta visió de la medicina per a les dones està portant al mercat nous fàrmacs i implementant un pensament més centrat en els efectes dels medicaments tradicionals en les dones.

Oxolife neix per solucionar un problema que és molt comú en les dones del món. La infertilitat pot convertir-se en un mal de cap per a moltes dones, que no només té efectes físics sinó també psicològics. “Tenim una solució que ho pot englobar tot en un sol tractament”, diu Arbat, qui també assegura que “ara estan en una posició privilegiada, ampliant la cartera i transferint projectes des de les primeres fases inicials fins al desenvolupament avançat de productes consistents i convenients, brindant noves solucions a les pacients amb problemes de fertilitat”.