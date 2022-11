MWSE, la start-up catalana que pot anticipar una esllavissada

La crisi climàtica està provocant grans catàstrofes naturals en el planeta. Esllavissades, huracans, terratrémols i d’altres desgràcies que han estat causades en els últims anys pel canvi climàtic. De la necessitat d’aconseguir sobreposar-se a aquests canvis i intentar prevenir a les persones d’aquestes catàstrofes neix la start-up catalana Microwave Sensors and Electronics (MWSE) que ha creat un radar que detecta el desplaçament del terreny per ajudar a prevenir catàstrofes naturals, sobretot les esllavissades. Aquest dispositiu utilitza diverses bandes de freqüència, de tal manera que té la capacitat de mesurar també els terrenys amb cobertura vegetal i no només els àrids. Pel director general de l’empresa emergent, Roger Jové, “un satèl·lit radar capaç de detectar i mesurar esllavissades obté una imatge cada 12 dies aproximadament, mentre que el nostre sistema l’obté cada cinc minuts”.

Fundada a finals del 2020 a La Granada (Alt Penedès), MWSE compta amb un equip de quatre persones i concentra més d’un 80% de les seves vendes a l’exterior. L’empresa emergent treballa en projectes al Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i l’Orient Mitjà, on la seva tecnologia també està sent utilitzada en projectes de recerca científica.

L’objectiu del radar creat per MWSE és oferir una major precisió de la que poden aportar les anàlisis realitzades per satèl·lit. Una major actualització -afegeix Jové- que és necessària perquè “les esllavissades, especialment en espais com les mines, les glaceres i els vessants humits es poden desencadenar en qüestió d’hores”.

D’aquesta manera, el radar creat per MWSE es pot aplicar en tota mena d’infraestructures i espais “per a la mesura de deformacions en estructures i els seus vessants en carreteres, ponts o embassaments, entre d’altres”, destaca Jové. MWSE ha estat beneficiària de l’ajut Startup Capital d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. En concret, l’empresa emergent ha rebut 75.000 euros per a l’impuls de la seva tecnologia en la fase inicial.

La cursa espacial catalana

A banda del radar per detectar moviments del terreny, MWSE opera també en el camp de la nova economia de l’espai (New Space). En aquest sentit, la start-up col·labora amb centres de recerca i l’Agència Espacial Europea per al desenvolupament de sistemes i sensors embarcats en petits satèl·lits, entre els quals l’FSSCat de la UPC, i sensors de microones per a la validació de dades. Aquests darrers han estat utilitzats i instal·lats en ambients tan hostils com l’hivern a l’oceà Àrtic o la calor de l’Aràbia Saudí.