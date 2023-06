La Mobile World Capital serà la incubadora de referència d’Europa

La Mobile Word Capital farà el salt definitiu al mercat europeu aquest 2023 i serà la incubadora per a la Comissió Europea. Concretament, la fundació amb seu a Barcelona ha guanyat un projecte de la Comissió que permetrà potenciar a tot el continent la transferència tecnològica, és a dir, l’adopció per part de les empreses de les innovacions de les universitats i centres de recerca.

La fundació ha pogut guanyar aquest projecte gràcies a la seva experiència convertint la recerca científica en models de negoci gràcies al programa The Collider, segons ha assegurat Pol Hortal, director de Transferència Tecnològica de la Mobile World Capital. Això permetrà a la MWCpital acompanyar un total de 120 projectes amb un pressupost de 4 milions d’euros durant dos anys dins del programa d’innovació de les institucions europees. Si els resultats són positius, la col·laboració s’allargarà dos anys més amb una dotació de 3,5 milions més, segons han detallat els màxims responsables de la fundació.

Un procés molt competitiu

El procés per aconseguir ser la incubadora de projectes de referència a Europa ha sigut “molt competitiu”, segons ha detallat Hortal. Concretament, ha assegurat que van presentar quatre companyies per poder gestionar aquests fons europeus, dues de les quals eren de les anomenades Big Four – KPMG, EY, PwC i Deloitte- i l’altre era una empresa de la qual es desconeix la procedència.

Amb aquesta victòria la Capital s’ha consolidat com “el ‘venture builder’ científic de referència” al continent i passa d’actuar en un àmbit més local a un àmbit europeu, segons ha detallat el seu conseller delegat de la fundació, Francesc Fajula. La Mobile World Capital col·labora en aquesta iniciativa amb una agència d’innovació a Múnich i Porto, però “el gruix de projectes” es concentraran a Barcelona, ha detallat.

Cal apuntar que de les 120 empreses que busquen constituir-se com a ‘empresa derivada’, 40 seran escollides per la mateixa Capital i 80 vindran de part de la Comissió Europea. En total, participaran del procés 70 experts, 56 companyies i entitats punteres -com per exemple el Barcelona Super Computing Center (BSC)– que ajudaran a les empreses a arribar al mercat amb assessorament online i també amb trobades presencials a Barcelona.

Transferència tecnològica

Un dels objectius que té la MWCapital és poder fer efectiva la transferència tecnològica i reduir l’abisme que hi ha entre els centres de recerca i la monetització dels resultats. En els últims anys la fundació ja ha impulsat 130 pilots o projectes conjunts i té la intenció d’acostar les innovacions científiques als inversors, que tradicionalment han estat més bolcats en iniciatives que tenen menys risc i que copien models que han funcionat a altres països. De moment, més de 65 inversos han passat pels programes de la Capital.

A banda dels inversors i dels investigadors, més de 90 emprenedors s’han incorporat a iniciatives ‘deep tech’ i han complementat els equips científics per fer possible que els projectes siguin viables al mercat. Segons Fajula, la Capital ha aconseguit “el millor procés d’acompanyament de projectes a Europa” en aquests set anys i aquesta experiència li ha permès guanyar el projecte europeu.

D’altra banda, la Mobile World Capital planteja deixar com estava el programa tradicional de transferència tecnològica que impulsa des de fa anys, The Collider, amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros.