Kintai, la nova manera de les pimes per accedir al crèdit

Un dels grans problemes per a les petites i mitjanes empreses, sovint, és l’accés al crèdit i al líquid. Poder accedir a aquest diner en efectiu, normalment permetria poder fer, per exemple, inversions o simplement pagar abans els proveïdors. Aquesta, precisament és la problemàtica que vol abordar la start-up catalana Kintai, que es dedica al finançament comerços amb una bestreta de la seva facturació futura, calculada amb agregació bancària sobre la base dels moviments dels comptes del client dels últims 6 a 12 mesos. Concretament, Kintai el que fa és d’intermediari entre els bancs o fons d’inversió i les petites empreses. A més, ha estat capaç de desenvolupar una tecnologia per creuar les dades quantitatives i qualitatives dels comerços i prediu tant el risc d’impagament com el risc de frau per a aportar la quantitat de diners adequada en els terminis òptims.

Una vegada atorgat el crèdit, els clients poden amortitzar-lo en quotes flexibles abonant un percentatge de cada pagament que reben dels seus clients a través de transferència o domiciliació bancària, TPV, Bizum o PISP. Amb aquesta solució, els comerços poden finançar-se sense garanties ni avals, convertint un procés de setmanes o mesos en una gestió d’uns pocs dies.

Els sistemes d’Open Banking que fa servir Kintai permeten a la fintech fer una anàlisi predictiva de generació de caixa, a temps real, usant fonts d’informació alternatives i models de risc més eficaços que els models tradicionals, els quals estan basats en ràtios financers procedents de comptes no auditats i desactualitzades.

Operar en altres plataformes

A més, gràcies a solucions programàtiques de connexió entre serveis, la start-up pot adaptar-se i operar dins d’altres plataformes, la qual cosa la converteix en una solució altament flexible en el mercat, segons explica a TOT Economia el CEO de la companyia, Ignasi de Llorens. De fet, el que usa Kintai per descobrir noves oportunitats de crèdit són models d’intel·ligència artificial, eines de control de comptes corrents o de gestió de cobrament com els TPV.

“El nostre propòsit és el d’ajudar les pimes a ser més competitives i estar millor finançades. Gràcies a la innovació i tecnologia, ens proposem universalitzar l’accés al crèdit canalitzant l’estalvi del món d’una forma més eficient”, explica Llorens.

El sector de les pimes i emprenedors, que representa el 70% de les economies modernes i és el principal motor del desenvolupament econòmic, la innovació i la creació d’ocupació, s’enfronta a grans reptes a l’hora d’obtenir finançament, alguna cosa que s’ha convertit en un procés lent, burocràtic i costós.

Tancament d’una ronda

Gràcies a aquest model de negoci, Kintai ha tancat recentment una ronda de finançament de 2,5 milions d’euros, incloent-hi equity i deute, liderada per l’Institut Català de Finances (ICF) i amb participació d’altres fons d’inversió com Nekko Capital i importants àngels inversors. La companyia cofundada per De Llorens, Victor Ruiz i Sebastián Duh va aconseguir en només un any d’activitat realitzar més de 500 operacions, donat servei a més de 300 clients i ha experimentat un creixement del negoci superior al 600%, amb una plantilla que ja és de 20 empleats.

Tot i tancar aquesta ronda aquest gener De Llorens explica que volen tancar una nova ronda abans d’acabar l’any. Una nova ronda que hauria de servir per, entre d’altres, per mantenir el creixement de l’empresa de cara aquest 2023 i seguir treballant amb els seus models predictius.