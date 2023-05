La història d’èxit de la startup catalana que ha digitalitzat el llenguatge

En els últims anys s’han posat de moda els pòdcasts i tota mena de contingut audiovisual la democratització dels mitjans gràcies a les xarxes socials. Ara bé, aquesta moda presentava un altre repte, les transcripcions, posar els subtítols a un vídeo per poder arribar a un públic molt més gran… Són diversos els problemes que es trobaven els creadors de contingut, i fins i tot els periodistes, a l’hora de fer més eficient la seva feina.

Aquesta mateixa disjuntiva és la que es va trobar l’André Bastié quan estava fent el seu TFM a Irlanda. Havia de transcriure diverses entrevistes que havia fet per tal d’analitzar-les, fet que suposava una clara inversió de temps que no es veuria recompensada. En aquell precís instant un dels seus companys, en Marc Assens, havia desenvolupat una petita aplicació per transcriure textos que va decidir compartir amb ell. La solució va funcionar i van decidir compartir-ho amb els seus companys i amics.

En veure que, efectivament, el software que havien creat funcionava, van decidir obrir-ho al món. Aleshores va néixer Happy Scribe, una solució per digitalitzar els serveis de llenguatge a internet capitanejada per Bastié, el CEO, i Assens, el CTO. Segons explica el mateix Assens a TOT Economia, tot plegat va anar molt de pressa, ja que un periodista de la revista Pointer va provar la seva solució i de tan satisfet que en va sortir va decidir escriure un article. Allò va ser l’inici del ‘boom’ d’aquesta companyia que fins i tot va veure com la seva primera web va col·lapsar de la quantitat de visites que van rebre.

Imatge de part de l’equip de Happy Scribe / Happy Scribe

Primer paywall

En aquell moment els dos cofundadors van decidir imposar un petit mur de pagament per accedir al seu programari i així poder pagar els servidors que necessitaven. Els usuaris van respondre favorablement. Aquella decisió va ser el que els va ajudar a aconseguir una fita de la qual poques start-ups poden presumir: no haver de rebre cap mena de finançament extern durant els seus primers anys de vida.

Sis anys després Assens explica que esperen facturar uns cinc milions d’euros aquest 2023 i que ja tenen una plantilla de 20 persones. Això els que els situa en una situació equivalent a una empresa que estigui en la fase SèriesB i no sembla que el projecte s’estanqui, ja que per aquest any el CTO de Happy Scribe assegura que volen augmentar l’equip fins a les 30 persones per tal de seguir millorant el projecte i aconseguir que el seu software pugui fer encara més coses, com per exemple extreure notes o punts importants de reunions o entrevistes gràcies a ChatGPT.

De fet, des que va néixer l’empresa l’any 2017, ja han registrat més d’un milió d’usuaris a la seva plataforma i transcrit més de 60 anys de contingut audiovisual.

Una rotació del 0%

Un altre fet curiós d’aquesta empresa emergent catalana és que tenen una rotació del 0%. Pocs treballadors, per no dir que cap, marxen de l’empresa per anar a treballar a un altre lloc. Aquest fet, assegura Assens, es dona perquè quan un treballador entra a l’empresa se li dona una part de l’accionariat que consolidarà durant els primers anys de feina a l’empresa, fet que fa, per exemple, que se senti molt més implicat en el projecte. No tot, però, és donar accions als treballadors. Des de Happy Scribe van tenir clares tres coses des d’un inici: s’havia de crear el millor equip de professionals possible que s’havien de creure l’ambició i la missió del projecte. Per últim, Assens i Bastié també van apostar, com en tot el sector tecnològic en general, que un bon salari acaba sent molt més beneficiós per l’empresa que no pas el contrari.

Què presenta el futur?

De cara al futur, Assens explica que el veuen amb optimisme. L’objectiu de la companyia, ara per ara, és “millorar l’accessibilitat del vídeo i l’àudio a la ciutadania”, que tradicionalment han estat dos sectors complexos de dominar pel gran públic. això vol dir facilitar l’obtenció de transcripcions, traducció o de subtítols. En definitiva, exposa Assens, la idea de Happy Scribe és digitalitzar la indústria dels serveis de llenguatge.