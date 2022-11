Freshly Cosmetics enceta l’activitat al seu nou centre logístic a Gandesa

Freshly Cosmetics inicia l’activitat del seu nou centre logístic a Gandesa. Quatre anys després de la seva primera activitat logística, i amb activitat a 36 països, la companyia catalana inaugura el nou espai a les comarques de Tarragona coincidint amb el Black Friday i l’inici de l’etapa comercial nadalenca.

L’emergent de cosmètica natural fundada a Barcelona ha fet una inversió de cinc milions d’euros en les noves instal·lacions. Segons les estimacions de la companyia, la nova instal·lació ajudarà a accelerar la xifra de negoci fins als 200 milions d’euros. A més, s’espera crear més d’un centenar de llocs de treball directes en totes les àrees d’activitat del centre -logística, cadena de subministrament, enginyeria i projectes-.

La instal·lació és el setè aterratge de Freshly al polígon industrial de Gandesa. Segons les informacions facilitades per la start-up serà, a més, una de les més potents. Amb 6.000 metres quadrats d’àrea d’emmagatzematge i uns 800 metres quadrats addicionals d’oficines per a l’equip corporatiu, el centre permetrà arribar a uns 4.200 enviaments de productes cada hora. Tot i la capacitat del nou espai, les oficines centrals de la companyia es mantenen a Reus, al conegut com a Freshly Park.

Resultats a l’alça

Arribada al mercat català per “revolucionar la indústria de la cosmètica”, Freshly ha mantingut una clara tendència ascendent tant en la seva xifra de negocis com en els marges empresarials. El 2021, la firma cofundada per Miquel Antolín va declarar una facturació de 45 milions d’euros, un 50% més que l’any anterior.

Una botiga de Freshly/ Freshly Cosmetics

Els mercats, a més, responen a l’activitat de Freshly. La firma catalana va disparar el seu valor a finals de 2020 amb una gran ronda d’inversió de prop de 19 milions de dòlars, dedicada, com el nou centre logístic, a impulsar la internacionalització de la seva activitat. Actualment, ja està present a 25 països, principalment a Europa; tot i que opera també a la Xina després d’un celebrat aterratge durant el 2021. Segons les dades de l’empresa, al tancament de 2021, la facturació exterior s’elevava fins al 20% dels seus ingressos totals.

La “revolució freshly”

Segons ha apuntat el mateix CEO Miquel Antolín, Freshly “fa anys que inverteix esforços en l’adaptació al volum creixent de comandes”. En només sis anys d’activitat, el creixement de la firma els ha obligat a augmentar les seves instal·lacions en fins a set ocasions. El nou centre, segons Antolín, portarà l’activitat de la cosmètica a 36 països, la majoria d’ells a Europa, tot i que també apunta als mercats asiàtic i nord-americà.

La cap de projectes logístics de la companyia, Berta Vendrell, celebra un nou centre que els permetrà “unificar operacions amb més autonomia”. “Continuarem estant allà on els consumidors ho demanin, demostrant que una altra cosmètica és possible”, conclou la directiva