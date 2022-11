Edryx, estratègies d’innovació per la millora de l’atenció sanitària

El sector de la salut no sempre ha estat dels millor valorats en qualitat del servei a les persones. Fer un seguiment personalitzat de les consultes i poder tractar a cada pacient amb cert temps acaba sent un problema pels professionals que tenen jornades laborals molt llargues amb poc temps per invertir en cada pacient. Davant d’aquesta situació neix Edryx, una start-up catalana que busca, crea i implementa una solució personalitzada perquè els hospitals puguin prestar més atenció a la humanització dels seus processos, és a dir, tenir més temps per estar amb els seus pacients. “Nosaltres analitzem les necessitats dels hospitals, creem plans d’execució i aconseguim el finançament per dur-los a terme”, explica Xavier Oleart, fundador de la companyia.

La start-up catalana va començar a treballar des de Badalona, però farà gairebé un any es va traslladar al recinte modernista de Sant Pau, on està situat el Barcelona Health Hub, que aglutina moltes de les grans empreses emergents de Catalunya relacionades amb la salut. “Vam decidir venir aquí perquè això era el centre”, assegura Oleart. I és que, segons ell mateix reitera, les connexions amb altres empreses també els permeten poder crear plans molt més personalitzats pels hospitals.

El model de negoci d’Edryx es basa en les solucions que proposen als hospitals. Així doncs, entenen com a clients de la companyia els mateixos centres sanitaris, però també les entitats que els proporcionen el capital per dur a terme els projectes i també les farmacèutiques que els patrocinen. “En total hem treballat amb uns 120 serveis hospitalaris, una dotzena de farmacèutiques i 10 entitats”, diu el fundador, que també afegeix que “per a ells els clients són aquells que acaben beneficiant-se de les seves iniciatives”, és a dir, els pacients dels hospitals.

El negoci que proposa la companyia catalana crea una sinergia entre entitats públiques i privades. Des d’aquest punt de vista, l’empresa emergent identifica els problemes que poden tenir algunes hospitals, relacionats amb la digitalització de processos o el tracte als pacients -tot fent referència a la millora de l’atenció-. Un cop identificat el problema, Edryx busca la manera de poder finançar una solució, és a dir, aconseguir els fons suficients per poder implementar les mesures, ja que “de llibres blancs en sabem fer tots”, ironitza el fundador. En aquest punt és on entren en joc les entitats privades, que proporcionen el patrocini i els recursos per poder fer realitat allò que Edryx ha posat sobre el paper. Aquesta sinergia, doncs, acaba assegurant que els hospitals en els quals els projectes han estat un èxit repeteixin l’experiència: “Actualment el 55% dels hospitals de l’Estat han treballat amb nosaltres una o més vegades”, explica Oleart.

Ampliant el negoci a Mèxic

Edryx ja ha començat la seva internacionalització, però d’una manera molt orgànica. De moment, la companyia aspira a consolidar-se en el mercat mexicà, on ja hi han obert unes oficines. Segons descriu Oleart, des del punt de vista més personal “era un país on creia que hi havia molt potencial”. A més, també assegura que “veiem positiu portar portar els nostres projectes a un país on, culturalment parlant, podem arribar a ser molt semblants”. La iniciativa de la companyia és poder mantenir la seu a la capital catalana però, un cop s’hagin consolidat en el mercat mexicà, poder rotar els perfils professionals entre els dos països. Actualment, ja estan treballant en dos hospitals privats a Mèxic, de manera gratuïta. Tot i això, Edryx no es planteja entrar en altres mercats de moment.

Pel que fa al model de negoci que implementen en les seves oficines de Mèxic dista del model català. En primera instància, Oleart explica que no hi ha tanta predisposició en el servei públic com n’hi ha a Catalunya. Per aquest motiu han començat les seves proves pilot amb hospitals privats, perquè “tenen més predisposició i temps per dedicar-lo a millorar els seus serveis”. Tot i això, també reconeix que les diferències amb l’estat espanyol també es basen en l’ordre de prioritats. En aquest aspecte, “hi ha hospitals on no els pots parlar d’automatització de processos perquè encara no tenen els sistemes digitalitzats”, lamenta el fundador. Per tant, el focus principal de la companyia a Mèxic és “entendre les necessitats d’allà i saber com enfocar-les”, afegeix Oleart.

Una fundació per arribar a tothom

Edryx fa un any també va decidir anar un pas més enllà i obrir la seva pròpia fundació. “Volíem canviar les coses i aportar valor a la societat”, assegura el fundador de la companyia. Des de la fundació financen projectes per a associacions més petites, agrupacions que no tenen els recursos per tenir el finançament suficient pels seus projectes. “És tan fàcil com poder posar un fisioterapeuta o una màquina per facilitar la vida als voluntaris de les associacions”, explica Oleart. Per tal de finançar aquests projectes la companyia destina part de la facturació de les iniciatives de pagament que fa per poder invertir els diners en “els més necessitats”, descriu el fundador.

La reticència al canvi encara és un problema. De fet, hi ha hagut projectes d’Edryx que encara no s’han pogut dur a terme “per culpa de la burocràcia”, en paraules del fundador. L’equip que incorpora a nou treballadors a Barcelona i tres a Mèxic està disposat a seguir avançant i trencant amb aquesta barrera burocràtica que encara crea problemes, perquè tal com explica Oleart: “El nostre objectiu sempre serà millorar l’atenció de les persones als hospitals, perquè veure com les solucions funcionen paga la pena”.