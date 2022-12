DOMMA, una nova manera de visibilitzar la maduresa femenina

La medicina cada vegada avança més ràpidament. Innovació en tractaments, noves maneres de gestionar malalties i diferents fàrmacs que ajuden a tenir respostes més ràpides en els tractaments. Tot i això, la salut femenina encara continua sent un misteri, ja que sempre s’hi han dedicat menys recursos. Empreses emergents com DOMMA intenten trobar solucions per poder avançar en els canvis que experimenten les dones al llarg de la seva vida. En concret, aquesta companyia catalana acompanya i tracta a dones que estan entrant en la maduresa, és a dir, comencen a tenir els símptomes de la menopausa. “Volem millorar el desconeixement que hi ha d’aquesta etapa de la vida”, asseguren les cofundadores de l’empresa, Mireia Roca i Cristina Martínez.

DOMMA és la primera empresa que comercialitza productes i serveis específics per acompanyar a la dona durant la menopausa. Amb tan sols un any de vida ha aconseguit formar una comunitat de més de 18.000 usuàries en la seva plataforma amb el principal objectiu d’empoderar i acompanyar a les dones que es troben en transició cap a la menopausa. “La iniciativa neix per tenir un impacte real i obtenir poder de divulgació”, explica Martínez. Entre les diferents eines que proporciona la companyia hi ha un espai on es permet a les usuàries compartir les seves experiències i coneixements sobre aquesta etapa de la seva vida. Actualment, DOMMA compta amb una xifra consolidada de més de 1.500 clientes. Amb aquestes dades, la companyia barcelonina preveu facturar més d’un milió d’euros el 2023.

Acompanyament d’expertes en salut femenina

Segons les dades que proporciona l’empresa, el 93% de les seves usuàries afirmen que des del primer mes milloren significativament els símptomes característics d’aquesta etapa, com la irritabilitat, els fogots, les suors, l’insomni i la sequedat vaginal. I és que tal com afirma Roca, la seva plataforma proporciona “plans digitals holístics per a la menopausa”. A més, la cofundadora afegeix que tot és gestionat per expertes que no només confeccionen els plans sinó que “acompanyen a les usuàries de la plataforma de DOMMA”.

Amb l’objectiu de facilitar la transició menopàusica i millorar el benestar de les dones en aquesta etapa, DOMMA ofereix productes 100% naturals i d’elaboració pròpia amb evidències científiques que pal·lien la simptomatologia física i emocional fruit del desajustament hormonal de la menopausa. A més, brinda a cada dona un suport individualitzat, realitzat per experts de diferents àrees, per a assessorar-les i acompanyar-les durant aquesta etapa de canvis. Pel que fa als seus productes, ambdues fundadores asseguren que s’allunyen dels tractaments amb fàrmacs i busquen la manera d’equilibrar els canvis des d’un punt de vista més natural. “Els productes de DOMMA han estat formulats per un equip d’especialistes en menopausa i estan lliures d’hormones i de químics“, descriuen.

Un model de subscripció digital

Per tal de poder adaptar-se a les diferents necessitats de les usuàries, la companyia catalana té diferents plans i paquets. D’aquesta manera, les dones que utilitzen l’aplicació poden subscriure’s o bé fer plans únics d’un sol ús. “L’objectiu és que cada dona pugui sentir-se bé amb el pla que ha triat”, assegura Martínez. Entre els diferents plans que té la companyia hi ha un acompanyament constant de professional i un tracte personalitzat de tot allò que està passant. “Volem visibilitzar aquests canvis, normalitzar-los i empoderar a les dones”, explica Roca i afegeix que “és una època on la dona està molt invisibilitzada i hi ha poc coneixement dels canvis que provoca deixar de tenir la regla”.

Entre els seus plans futurs per al seu segon any d’activitat, les cofundadores asseguren que volen incrementar el seu catàleg de productes i serveis per oferir una major diversitat d’opcions a les dones i convertir-se en la companyia referent en el benestar i la salut de la dona madura. Gràcies a la seva solució de tractament integrat ja han aconseguit més d’un miler d’usuàries i preveuen que aquesta xifra continuï creixent. Tot i que encara només es troben a l’estat espanyol, les fundadores de DOMMA declaren que de cara el 2024 ja es podrà comprar la seva solució a diferents països. “Volem internacionalitzar-nos i pensem que per proximitat cultural començarem per Europa, però encara estem analitzant el mercat”, diu Martínez.

Amb tot, la companyia catalana entra al mercat amb força i les fundadores destaquen que és moment de visibilitzar els canvis que pateixen les dones al llarg de la seva vida. I és que la menopausa és un “canvi fisiològic que té molt d’impacte a la vida d’una dona”, diu Roca. Amb DOMMA, les dones poden tenir l’acompanyament necessari i els remeis més personalitzats per alleugerir el dolor, perquè tal com remarquen les fundadores: “És l’hora de l’empoderament femení i la visibilització de la maduresa“.