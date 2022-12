Cuideo eleva un 69% la seva facturació superant els 60 milions

L’empresa catalana Cuideo, especialitzada en els serveis per a la cura de les persones majors a domicili, tancarà el 2022 amb més de 55.000 famílies ateses, 8.500 nous clients i un increment en la seva facturació bruta del 69% superant així els 60 milions d’euros. Una part important d’aquest increment de la facturació es deu al fet que aquest 2022 l’empresa ha aixecat una ronda de 5 milions d’euros, ha integrat a Felizvita i ha llançat un nou servei anomenat per a regularitzar a les treballadores de la llar sense contracte.

“Estem molt orgullosos de l’evolució i el creixement de la companyia en aquests últims anys, i de tot el que està per arribar en els pròxims mesos. Els bons resultats obtinguts en el 2022 ens ajuden a continuar treballant per a poder donar servei al major nombre de persones possibles i continuar liderant el sector de manera indiscutible” afirmen Adrià Buzón i Roberto Valdés, cofundadors de Cuideo.

Regularització dels contractes

Durant aquest 2022 Cuideo ha facilitat cures a més de 4.500 persones i més de 5.000 cuidadors han estat contractats, una xifra que augmenta fins als 14.000 clients atesos i 9.000 cuidadors si es mira des del naixement de l’empresa. Alhora, el servei de Cuideo ha possibilitat la regularització de més de 23.000 contractes il·legals o irregulars i aportat a la Seguretat Social referent a la Regulació d’Empleades de la Llar (REEH) més de 20 milions d’euros.

A més, la integració de Felizvita a mitjan mes de setembre permetrà a Cuideo consolidar l’àrea de prestació directa amb cuidadors/as propis en plantilla. En l’exercici de 2021 va facturar aproximadament 5 milions d’euros amb els serveis SAD i es preveu que en acabar l’any arribi als 6,5 milions gràcies a aquesta unió. Actualment, aquesta part constitueix un 18% del volum de facturació de Cuideo. Així mateix, en aquestes últimes setmanes també s’ha assentat en la capital espanyola amb l’obertura de la seva primera oficina a Madrid que, juntament amb la de Barcelona, sumen més de 120 persones.

Imatge dels tres fundadors de Cuideo / Cuideo

Reptes de futur

Alguns dels principals objectius per al 2023 exigeixen continuar incrementant el reconeixement de la marca Cuideo a tot l’estat, obrir delegacions físiques en vuit de les principals ciutats espanyoles per a reforçar la seva proximitat amb els clients, oferir un servei amb els estàndards de qualitat més alts del mercat, ampliar la seva xarxa de cuidadors/as amb més de 6.000 nous professionals i aconseguir la rendibilitat en el segon trimestre de l’any.

Fundada en 2016 per Adrià Buzón i els germans Roberto i Alejandro Valdés, Cuideo va néixer amb la missió d’eliminar l’economia submergida en les cures a domicili, un mercat molt fragmentat format per moltes petites empreses tradicionals. Cuideo és una plataforma tecnològica que ha aconseguit revolucionar el sector de la tercera edat gràcies al seu propi sistema de matching entre professionals i famílies, i una forta inversió en marca com a catalitzador per a donar confiança als clients. Com a resultat, en menys de sis anys s’ha convertit en l’empresa de referència a Espanya i en la marca més reconeguda del sector.