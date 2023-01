Cooling Photonics aixeca una ronda per millorar el refredament sostenible

L’emergent catalana Cooling Photonics, especialitzada en l’ús de la tecnologia fotònica i la nanotecnologia per millorar l’eficiència dels materials, ha aixecat la seva primera ronda d’inversió, per un valor de 630.000 euros. Les eines desenvolupades per la start-up permeten reduir la temperatura dels materials per disminuir el seu consum energètic, millorant l’eficiència de múltiples processos.

Segons explica el conseller delegat de l’empresa, Javier Achaga, “l’excés de calor provoca una pèrdua d’eficiència dels dispositius, causa avaries que els poden inhabilitar i incrementa el seu consum d’energia”. Així, la solució ofereix al consumidor una alternativa de refredament “sostenible, que evita o redueix el sobreescalfament de qualsevol material”.

Nascuda l’any 2020 com a derivada de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, Cooling Photonics ha desenvolupat un tech que “permet refredar qualsevol superfície sense consum d’energia ni contaminació”. Mitjançant tècniques pròpies de les deep tech, la solució de l’emergent “maximitza la capacitat natural del material per desprendre’s de l’excés de calor i reduir la temperatura”.

Tecnologia multisectorial

La solució que presenta al mercat la start-up catalana pot aplicar-se a molts dels camps en què l’escalfament dels materials suposa un problema productiu o d’ús. Així, segons Achiaga, podran millorar el rendiment de “sectors tan diversos com la regulació tèrmica, la generació d’energia, l’electrònica, la càrrega elèctrica o la indústria aeroespacial”, per destacar-ne un grapat.

Finançament divers

La ronda de finançament ha estat liderada per la xarxa de business angels d’Esade, Esade BAN, així com per l’associació de dones inversores WA4STEAM, especialitzada en l’expansió de la presència femenina als nuclis directius i fundadors de l’ecosistema emergent català. També ha comptat amb l’assistència de l’acceleradora de la MWCapital, The Collider, així com d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del departament d’Empresa i Treball, mitjançant l’ajut públic Startup Capital.

Gràcies a aquest nou finançament, la valoració de Cooling Photonics s’ha elevat fins als tres milions d’euros. Amb aquest matalàs de fons propis, l’empresa es troba en procés d’ampliació de l’equip –que fins ara consta de vuit persones– amb l’objectiu de fer el salt al mercat. La tecnologia s’oferirà al públic en forma d’una cinta de dissipació tèrmica; a més d’un revestiment per a panells fotovoltaics que millorarà la seva eficiència –aquest darrer encara en desenvolupament–.