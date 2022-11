El Congrés aprova la llei d’start-ups amb el suport de Cs, PNB i PDeCAT

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la llei d’start-ups per majoria absoluta. Cs, PNB i PDeCAT han votat a favor d’aquesta llei, sumant-se així als vots de PSOE i Unides Podem. Per la seva banda, ERC s’ha abtingut al no veure clara la normativa. La nova llei fomenta la creació d’empreses emergents i també elimina traves per invertir-hi. La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha afirmat que la llei permetrà que l’Estat “es posi a l’avantguarda en l’atracció d’aquestes empreses de ràpid creixement en l’àmbit digital”.

La norma no ha estat aprovada, però, sense alguns canvis que han volgut afegir les formacions durant la tramitació al Congrés.Entre ells, que els socis fundadors de start-ups es puguin beneficar fins a quatre cops consecutius dels beneficis de la llei, és a dir, que les ajudes no s’acabin en una primera convocatòria sinó que siguin recurrents durant els quatre primers anys. També, la introducció d’una sèrie de criteris en els quals ENISA -empresa pública dedicada a finançar projectes empresarials- es basarà per valorar la innovació d’un pla de negoci o mesures per atraure i retenir nòmades digitals. “Hem treballat intensament amb tots els partits, els interessats, les empreses i els agents socials per tenir la millor llei possible i que Espanya estigui a l’avantguarda en l’atracció d’inversió i talent en aquesta nova economia digital”, ha dit Calviño.

Entre les mesures que contempla la nova llei hi ha una finestreta única per a la certificació d’empreses innovadores, la simplificació i cost mínim d’aranzels notarials i registrals, una reducció tributària al 15% en l’impost de societats durant un màxim de quatre anys, un increment al 50% de la deducció per inversió i un augment de la base màxima de cotització a 100.000 euros anuals així com facilitats per a l’obtenció del visat i la residència a treballadors altament qualificats i la bonificació del 100% de la quota autònom en cas de pluriactivitat durant tres anys. “Són empreses que creen ocupació d’alta qualificació, que tenen un creixement ràpid i que tenen un poder transformador molt important en l’economia digital”, ha assegurat la ministra.

L’abstenció d’ERC i l’aprovació del PDeCAT

El diputat d’ERC a la cambra baixa Joan Capdevila ha remarcat que la primera versió del text era “descafeïnada” i ha estat “negociat extensament”, però ha subratllat que els republicans volen incorporar-hi elements a la cambra alta. D’aquí que ERC s’hagi abstingut. El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha valorat que la llei hagi incorporat les aportacions de diferents formacions.