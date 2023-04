Catalunya es desmarca de l’entorn i eleva la inversió en start-ups de salut

El sector de les start-ups de salut a Catalunya continua sent un dels que més creix, a diferència de les tendències globals. De fet, aquest 2022, la inversió catalana fou un 87% alta que la de l’any anterior, el que es tradueix en 445 milions d’euros. En contrast, la inversió de països com els Estats Units o la mitjana general d’Europa ha caigut en picat després de la gran escalada dels anys posteriors a la pandèmia. Catalunya, però no ha seguit la tendència i continua augmentant els diners invertits en aquest sector que ja s’ha convertit en un dels més importants pel país en termes d’innovació. Per subsectors, destaquen les biotecnològiques, que durant l’últim any van assolir un rècord d’inversions per valor de 185 milions d’euros.

Els fons de capital risc van posicionar-se com la principal font de finançament -segons ha publicat l’informe de CataloniaBio & HealthTech aquest dijous-, ja que van representar el 77% de les inversions de les start-ups catalanes. De fet, durant l’últim any, l’informe destaca que hi va haver tres grans rondes de finançament en el sector de la salut. La primera, protagonitzada per la medtech de salut dental Impress, ha resultat ser la primera megaronda a Catalunya, aixecant un total de 122 milions d’euros. Per altra banda, les biotech Minoryx Therapeutics i SpliceBio han efectuat les operacions més grans del seu sector, aixecant més de 50 milions d’euros respectivament.

Pel que fa a l’origen de les inversions, la majoria van arribar d’accionistes locals. En concret, el 88% dels inversors són del territori, el que es tradueix en el fet que 9 de cada 10 inversions són de casa. Tot i això, l’informa remarca que hi ha certa tendència a l’alça de les inversions estrangeres. Pel que fa a les àrees d’investigació, destaca l’oncologia, que ha concentrat un 22% dels projectes d’R+D del sector de la salut durant l’últim any. Aquest percentatge és el més alt amb diferència, mentre que des de l’altra banda, l’informe apunta que el sector respiratori no ha obtingut cap mena de capital en l’últim any.

El sector salut no té qüestió de gènere

Un dels aspectes de l’informe que destaca és la bretxa de gènere. El sector salut a Catalunya mostra una paritat de gènere significativa en les seves plantilles. D’aquesta manera, la mitjana de la presència d’entre homes i dones a les plantilles és gairebé idèntica, amb un 51% d’homes davant d’un 49% de dones. Pel que fa a la distribució de gènere a posicions de direcció, encara no s’ha arribat a la paritat, els homes encara aglutinen el 58%, mentre que les dones es queden el 42% restant. Malgrat aquestes dues dades, però, tot i que mostren una distribució considerablement equitativa, existeixen empreses que compten amb xifres elevades de dones o d’homes tant a la plantilla com a direcció.