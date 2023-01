La catalana Eodyne Systems revoluciona la recuperació dels pacients a l’UCI

La revolució tecnològica en el sector de la salut està sent espectacular en els últims anys. Una bona prova d’aquests avenços és el cas de l’empresa catalana Eodyne Systems, que ha desenvolupat una tecnologia basada en la realitat virtual i la intel·ligència artificial que permet als pacients de les UCI dur a terme exercicis personalitzats amb els braços en un context de gamificació. L’objectiu d’aquest projecte tecnològic és reduir les seqüeles cognitives que els usuaris poden desenvolupar arran de la seva estada a la unitat, la qual cosa pot contribuir a reduir el temps de recuperació.

En concret, aquesta empresa catalana ha desenvolupat un software de realitat virtual anomenat RGS-UCI que conjuntament amb l’ús de la intel·ligència artificial permet oferir aquest procés de neurorehabilitació combinant l’exercici cognitiu amb la funció motora. A tot això se li suma una càmera amb visió per computació que detecta els moviments dels braços del pacient i mitjançant una pantalla proposa exercicis personalitzats que treballen aspectes com la mobilitat, la memòria, l’atenció o la velocitat de processament.

Amb tot això, la persona hospitalitzada ha d’anar resolent tot aquest seguit d’exercicis i problemes gamificats en l’entorn de realitat virtual, que simula espais naturals com l’espai, el camp o la platja. Es tracta d’exercicis personalitzats i adaptats a cada pacient en funció de la seva mobilitat. L’aplicació en qüestió, a més, ha estat desenvolupada en col·laboració amb els professionals de l’Hospital Universitari Parc Taulí i l’I3PT.

El CEO d’Eodyne Systems, Santiago Brandi, ha assegurat que està demostrat que treballar “de manera conjunta l’exercici cognitiu i la funció motora té més impacte en la millora cognitiva que si es treballa de manera aïllada: esperem així reduir els dies d’hospitalització del pacient a l’UCI i evitar així possibles seqüeles”. Brandi també ha explicat que “no podem utilitzar ulleres de realitat virtual ni col·locar sensors als pacients a causa del risc de possibles infeccions com la sèpsia, per això recorrem als algoritmes de la visió per computació i la intel·ligència artificial”. “La realitat virtual proporciona exercicis lúdics i atractius per fer que els pacients s’ho passin bé en un entorn que moltes vegades és trist i solitari”, destaca.

Per la seva banda, la neuropsicòloga i investigadora de l’Hospital Universitari Parc Taulí-I3PT, Sol Fernández, ha subratllat que “atenent els resultats de la prova de concepte realitzada, per tal d’avaluar l’experiència d’usuari, l’aplicació del RGS-UCI és viable i els pacients la consideren útil i beneficiosa”. A més, “l’execució dels exercicis resulta senzilla, intuïtiva i ben tolerada pels pacients, que valoren les sessions d’estimulació com a molt satisfactòries”, ha assenyalat Fernández.

La plataforma també recull informació de l’estat de salut dels pacients que la fan servir, recopilant dades sobre les diferents escales mèdiques utilitzades en fer el seu seguiment durant l’estada a l’UCI, com són el nivell de consciència, el dolor o el delírium, entre d’altres.

En vies per aconseguir els certificats mèdics

Actualment, Eodyne està treballant per aconseguir els certificats mèdics necessaris per fer del seu sistema un dispositiu mèdic oficial i poder comercialitzar-lo tant a la xarxa d’hospitals públics com privats. Constituïda com a empresa derivada (spin-off) de la Universitat Pompeu Fabra, Eodyne es va fundar l’any 2014 a Barcelona. Compta amb un equip de 16 persones i una xarxa de clients amb presència arreu de l’Estat espanyol.

Eodyne ha estat beneficiària d’un ajut de 70.000 euros en el marc del programa Nuclis d’R+D empresarial d’ACCIÓ. Aquest ajut ha permès a l’empresa fer el primer pas per desenvolupar i testejar la seva tecnologia en 20 pacients crítics de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

Segons dades d’ACCIÓ, l’àmbit de la digital health a Catalunya s’ha convertit en una indústria emergent i molt dinàmica. Actualment, 267 empreses es dediquen a la salut digital a Catalunya, generen més de 3.000 llocs de treball i facturen 438 milions d’euros. Es tracta d’un sector molt jove, ja que el 72% de les companyies que hi treballen tenen menys de 10 anys.