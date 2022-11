La catalana AllRead aixeca 2,5 milions per ampliar la seva presència al món

La start-up catalana AllRead ha tancat aquest mes de novembre una nova ronda de fiançament de 2,5 milions d’euros amb l’objectiu d’ampliar presència a Espanya, Europa i Llatinoamèrica. Aquesta empresa fundada el 2019 ha creat un software de reconeixement per visió artificial, un sector en auge a Catalunya, aplicat a les cadenes de subministrament i la indústria logístic-portuària que pot connectar-se a qualsevol càmera de seguretat fixa, mòbil o dron, per a detectar i identificar els actius que circulen per una terminal portuària, ja siguin contenidors de mercaderies, vagons, segells de seguretat, matrícules o plaques de mercaderies perilloses.

AllRead va ser fundada per Miguel Silva-Constenla, Adriaan Landman i Marçal Rossinyol, partint d’una tecnologia desenvolupada i transferida pel Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona a través del programa The Collider de la Mobile World Capital Barcelona. Després d’aquests tres anys, actualment aquesta empresa ja està present en 30 terminals portuàries a tot el món i amb el finançament volen implantar la seva tecnologia en més de 100 terminals un cop acabi el 2023.

El CEO d’AllRead, Miguel Silva-Constenla, assegura al TOT Economia que el principal avantatge de la seva tecnologia és que és capaç de llegir amb tota comoditat els materials anant a una velocitat de 80 quilòmetres per hora, el que implica que els vehicles ja no han d’aturar-se per tal que els ports comprovin allò que porten dins dels contenidors. A més comenta que de cara a l’any que ve han estat capaços d’entrenar el seu software també per identificar precintes. De fet, la idea de Silva-Constenla és convertir el producte en el millor estàndard mundial en l’àmbit de reconeixement de textos, codis i símbols per tal de “reduir dràsticament la inversió inicial que qualsevol empresa de logística portuària necessita per a la correcta traçabilitat dels seus actius“.

Per la seva part, Adriaan Landman, COO d’AllRead, descriu el programari com una solució que “aporta nivells de certesa superiors als estàndards existents en la indústria, fins i tot en les condicions més adverses” com ara l’alta velocitat dels vehicles, situacions amb perspectives difícils, brutícia o oclusió parcial. A més, són capaços d’extreure múltiples codis diferents en la mateixa imatge. Això, afegeix Landman, “permet alliberar els nostres clients de la dependència i la rigidesa del maquinari, i oferir una instal·lació simple i lleugera”.

Respecte a la tecnologia, en paraules de Marçal Rossinyol, CTO i responsable del desenvolupament de producte, “la tecnologia d’AllRead té la seva potència en la capacitat de lectura. La nostra solució pot generar lectures sense necessitat de reconèixer caràcter a caràcter, la qual cosa suposa una disrupció de l’OCR tradicional (Optical Character Recognition), que troba múltiples limitacions en entorns no controlats com els ports o els operadors logístics i ferroviaris”.