Bizaway, la nova manera de veure els viatges de negocis

En el món empresarial els viatges de negocis són, molts cops, un factor clau per obrir-se a nous mercats o oportunitats fora d’on està establerta la teva empresa. Fins ara aquest tipus de desplaçaments s’havien de contractar a través d’una agència de viatges o planificar-los des de la mateixa empresa. Ara bé, el 2015 dos italians, Luca Carlucci i Flavio del Bianco, va decidir intentar canviar el paradigma d’aquest tipus de viatges fundant Bizaway. La idea era simplificar la gestió dels viatges de negocis i substituir les agències de viatges i les plataformes digitals centralitzant tot el que podria implicar un viatge de negocis.

Dit i fet, Carlucci i Del Biaco van obrir dues oficines, una a Barcelona i l’altre a Itàlia, on vivien cadascun dels dos cofundadors, i així aprofitar ja des del principi el millor dels dos mercats. Pel que fa a Catalunya van observar un potent teixit empresarial a Barcelona i també un incipient hub de start-ups que podia atreure encara més empreses en un futur, tal com ha acabat succeint a la capital catalana. A més, aquest ecosistema d’empreses emergents també va portar a Barcelona una gran quantitat de talent de fora i un bon grapat d’empreses inversores, cosa que feia de la ciutat un punt ideal i estratègic per començar a captar els seus clients.

Fase d’hipercreixement

A més, es van centrar en els viatges corporatius perquè és un mercat molt fragmentat que factura uns 10.000 milions d’euros anuals només a l’estat espanyol i van pensar que podien captar gran part d’aquest mercat a Europa. De fet, la idea, segons explica al TOT Economia Giovanni Bernardi, cap de vendes de Bizaway, és arribar als 1.000 milions d’euros de facturació en un màxim de tres anys i que el mercat espanyol representi el 25% dels ingressos.

Per arribar a aquest objectiu, Bernandi explica que estan buscant entrar en una fase d’hipercreixement, multiplicant per quatre les vendes durant els pròxims 4 anys. Ara bé el que sí que tenen molt clar des de Bizaway no vol caure en un hipercreixement desmesurat i d’aquí a uns anys veure que els comptes no surten i haver de recórrer als acomiadaments massius, com està passat a les tecnològiques. Bons exemples d’aquest creixement desmesurat que acaben amb acomiadaments poden ser Facebook o Amazon.

Part d’aquesta fase de creixement que busca Bizaway passa per l’obertura a nous mercat i de cara a l’any que ve ja estan planejant obrir dues oficines més de cara al 2023, una a Bèlgica, centre de la Unió Europea, i l’altra a Suïssa. Tot plegat gràcies a una ronda d’inversió de sèrie B que també servirà per consolidar el negoci ja existent.