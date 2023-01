L’acceleradora de Telefónica finança nou start-ups barcelonines el 2022

Wayra Barcelona, el vehicle d’inversió de Telefónica, va realitzar el 2022 una inversió global per import d’un milió d’euros en nou start-ups. Segons la companyia de telecomunicacions, “Wayra manté el seu compromís amb l’emprenedoria tecnològica catalana” i d’aquesta manera dona suport a aquelles iniciatives i empreses emergents que poden tenir cabuda en l’univers de l’empresa. “Aquest 2022 hem continuat demostrant el nostre compromís amb l’ecosistema emprenedor, actuant com a pont per portar la innovació i la tecnologia més disruptiva de les nostres start-ups als clients de Telefónica en tots els països on operem”, ha afirmat en un comunicat aquest dimarts, Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

La iniciativa de suport a l’emprenedoria que va llançar Telefònica el 2011 fa més d’una dècada que treballa a Barcelona. De fet, la mateixa companyia assegura que el vehicle d’inversió s’ha convertit en un hub que acull la innovació a diferents països. Tot i això, Wayra Barcelona s’ha convertit en un dels més populars gràcies a l’ecosistema emprenedor de Catalunya. En total, a Barcelona s’han invertit set milions d’euros en més de setanta start-ups. A més, el març del 2022, es va inaugurar Wayra Tech Lab Barcelona per ensenyar als inversors les tecnologies més innovadores.

Nou start-ups tecnològiques per millorar el sector

Un dels sectors en els quals Wayra Barcelona ha posat el focus durant 2022 ha estat les start-ups que faciliten la cadena de valor del comerç electrònic. De les escollides per finançar hi destaquen Qoala i Rever. La primera permet als usuaris, a través d’una extensió de navegador i aplicació mòbil, trobar i utilitzar cupons de descompte en línia en les més de 3.000 botigues afiliades a la companyia. Rever, d’altra banda, ha desenvolupat un software que automatitza el reemborsament de les devolucions dels e-commerce i agilitza el procés de retorn en les compres en línia.

També destaca la inversió en start-ups d’intel·ligència artificial, com Haddock, l’únic programari a Europa que ajuda els restauradors a millorar el control de despeses dels seus locals. Amb tan sols una foto de les factures, albarans o tiquets, aquesta start-up catalana permet digitalitzar els documents i extreure tota la seva informació gràcies a la intel·ligència artificial.

Pel que fa a l’àrea d’entreteniment, Wayra Barcelona ha volgut destacar la inversió a Metasoccer, una proposta innovadora de Web3 gaming creada per Champions Games, una de les empreses emergents barcelonines referents en el sector del videojoc. En aquest mateix àmbit, Wayra Barcelona també ha invertit en Gamium, el proveïdor d’emmagatzematge en el núvol descentralitzat que utilitza tecnologia blockchain per a encriptar i fragmentar els arxius augmentant la privacitat i seguretat dels seus usuaris. A més, el vehicle d’inversió de Telefónica també ha renovat la seva aposta en altres sectors, com el Proptech, amb el finançament de Floorfy; la Logística, amb el suport a Kubbo; i els Esports, amb la start-up Volava.