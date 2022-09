L’atenció assistencial de cures, com tot a la vida, també avança cap al món de la digitalització i el millor exemple possible és la startup catalana Cuideo, una empresa que ha revolucionat el mercat apostant amb molta força per digitalitzar un servei que fins fa pocs anys es limitava a unes 2.500 empreses petites de barri que només es movien pel boca a boca. L’aparició de Cuideo ha presentat una revolució, ja que ha agafat el sector i li ha donat la volta oferint un servei més ràpid i de més qualitat a través d’internet.

En aquesta línia el CEO de l’empresa, Adrià Buzón, assegura al TotEconomia que el seu sistema ha triomfat gràcies al desenvolupament del seu programari propi de ‘matching’ basat en intel·ligència artificial entre les famílies que demanden el servei i tots els cuidadors i cuidadores que l’ofereixen. Concretament, aquest software propi, té la capacitat per buscar el millor emparellament possible en funció de les demandes concretes de la família i les capacitats i habilitats del treballador. Amb aquest mètode ja han arribat a més de 14.000 clients a tot l’Estat espanyol.

Adrià Buzón, cofundador i CEO de Cuideo

Com hem dit, a excepció de Cuideo, la resta d’empreses del sector encara està un pas enrere pel que fa a digitalització. Aquest fet sumat a la voluntat de l’empresa catalana de seguir creixent, explica Buzón, provoca que la intenció sigui buscar aliances amb aquestes empreses per oferir els seus serveis o integrar-les dins de Cuideo, ajuntant així el millor de les dues possibilitats.

Ronda de 5 milions

Aquest pla serà possible, en part, gràcies al fet que el passat estiu, Cuideo va tancar una roda de finançament Sèrie B per un total de 5 milions d’euros. Una ronda que va comptar amb la participació d’Atresmedia com a nou inversor que, al costat d’Inderhabs Investments i Mundi Ventures, que ja eren accionistes de la companyia, han confiat en el potencial de creixement de Cuideo i en la seva ambició per canviar un sector tradicional que està en plena revolució digital.

Amb aquesta nova inversió, Cuideo ha consolidat la seva posició a Espanya incrementant la capil·laritat territorial invertint en marca, equip i processos de negoci. Així mateix, també desenvoluparà noves línies de negoci per a B2C i B2B i ha accelerat el seu creixement a França, on va desembarcar a finals del 2022.

Integració de Felizvita

Gràcies a aquesta ronda, Cuideo ha pogut seguir creixent i una gran prova d’aquesta vocació és la integració de Felizvita, una companyia social de serveis assistencials per a persones dependents especialitzada en serveis Servei d’Ajuda a domicili. Amb aquesta operació, Felizvita passa a formar part del grup Cuideo, provocant que aquesta empresa catalana passi a ser un dels actors més rellevants d’aquest model de negoci a tot l’Estat amb quasi 1.000 auxiliars en plantilla a Madrid i Barcelona. Amb aquesta integració els cofundadors de Felizvita, Guillermo Molina i Marta Cuesta, entraran a formar part de l’accionariat juntament amb l’equip fundador de Cuideo.

Cuideo ha integrat Felizvita al seu negoci aquest mes de setembre / Cuideo

Amb aquest acord, Cuideo entra en una nova etapa de creixement amb la qual reforçar els serveis SAD, unes cures a domicili de màxima qualitat a les ciutats de Madrid i Barcelona. En aquest cas, a diferència de les solucions d’agència de col·locació que també ofereix la companyia, el cuidador o cuidadora forma part de la plantilla de Cuideo, i són totalment compatibles amb les ajudes de la Llei de Dependència.

En la seva estratègia per oferir el millor servei, Cuideo aposta per continuar incrementant la seva presència local i proximitat amb les famílies, i destinarà part dels seus recursos a obrir delegacions físiques en vuit de les principals ciutats espanyoles. A més, també continuarà millorant Cuideo Affinity, el seu avançat sistema de matching entre professionals i famílies a través del qual ja han donat servei a més de 40.000 famílies. La companyia que aquest 2022 segueix creixent, preveu aconseguir més 60 milions d’euros de facturació bruta, és a dir sense contar els sous dels treballadors, que restant aquesta quantitat acaba sent una factura neta d’11 milions d’euros de cara a aquest 2022.