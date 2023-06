Som Energia augmenta un 22,8% la producció d’energia renovable

La cooperativa energètica Som Energia ha incrementat un 22,8% la producció d’energia renovable en un any. Aquesta xifra es tradueix en uns 23.109 MWh. A més, l’autoproducció d’energia de socis també ha crescut i el nombre de contractes amb persones que tenen plaques ja frega els 10.000. Lluny de ser xifres minoritàries, aquestes dades suposen el 8% de tots els contractes que té l’energètica gironina. A més, l’autoconsum dels clients en tot el 2022 va produir un total de 38.485 MWh. Segons ha afirmat la companyia, un dels motius d’aquest creixement són les compres col·lectives d’instal·lacions fotovoltaiques, ja que al llarg de l’any passat es van posar en funcionament 1.233 punts d’autoproducció que han permès generar 5.040 MWh.

La cooperativa gironina Som Energia ha presentat els resultats del 2022 i assegura que l’any ha estat marcat per la volatilitat dels preus energètics i amb una revisió a l’alça, fet que ha portat a una davallada de la demanda. La cooperativa ha comercialitzat un 13,3% menys d’energia respecte al 2021, però la facturació ha crescut un 69,1%, arribant als 134 milions d’euros. El motiu és precisament l’augment del preu de la llum. No obstant això, la producció pròpia de la cooperativa ha crescut un 22,8% arribant als 23.109 KWh. Part d’aquest augment s’explica per l’increment de contractes de persones amb plaques fotovoltaiques instal·lades.

L’estrella dels resultats, les cooperatives d’energia

Una de les raons del creixement de l’autoproducció és les compres col·lectives d’instal·lacions fotovoltaiques individuals que impulsa la cooperativa a través dels grups locals. Al llarg del 2022 s’han posat en funcionament 1.233 instal·lacions més que han permès introduir 5.040 KWh anuals d’energia renovable a la xarxa.

Aquest any la cooperativa preveu començar una prova pilot de la nova eina de compensació d’excedents de producció. Això farà que els contractes de persones que tenen plaques a casa i que tinguin excedents que no s’hagin compensat a la factura mensual puguin rebre un descompte en els pròxims rebuts. De cara al 2023, l’energètica gironina preveu comercialitzar un 1,3% més d’energia i ingressar un 5,8% més amb una facturació de 141,7 milions d’euros anuals.