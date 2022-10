Som la Bomba, la nova manera de consumir km0 per a particulars i hostaleria

Amb l’arribada de la pandèmia i la crisi en les cadenes de subministraments mundial es va veure que comprar gran part dels subministraments a l’estranger no sempre és òptim. Precisament amb aquesta filosofia va néixer Som la Bomba, que van veure com molts productors agrícoles tenien els magatzems plens i els restaurants tancats, per tant, no podien vendre cap dels seus productes. En aquest punt és en el que van aparèixer una empres d’informàtica de Manresa, UVE Solutions, que va posar al servei de particulars, professionals i agricultors un nou marketplace per poder donar sortida a tots aquests productes que si no s’haurien d’haver llançat a causa del confinament.

Després d’un any i amb la situació inflacionària actual i com a resposta a la necessitat d’oferir aliments de primera necessitat a un cost assequible, Som la Bomba, ofereix ja més de 3.200 productes de proximitat, i de km 0. Alhora, tot plegat permet que els petits productors no hagin de passar per cap distribuïdor, sinó que tractin directament amb el client final, fent de l’app de Som la Bomba l’únic intermediari, per tant, tot plegat acaba amb preus més justos per a tothom, segons apunta Mònica Rebollo, responsable d’operacions de la companyia, a TOT Economia.

Durant aquest any i mig de vida, l’aplicació ha assolit més de 100.000 visites amb 2.000 usuaris registrats i un 42% de taxa de repetició. Per l’altra costat ja han aconseguit captar un total de 55 productors catalans que treballen amb qualitat elevada. Aquestes dades han permès que el marketplace hagi pogut crear, per exemple, una xarxa d’entrega de productes en fred, que normalment té uns costos molt elevats per cada productor, ja que han creat una xarxa prou extensa per poder disposar el servei de manera conjunta.

La nova cistella de la compra

L’última de les innovacions de Som la Bomba és l’oferiment d’una cistella de la compra per 30 euros justos. La idea va arribar aquest mes de setembre quan la vicepresidenta segona del govern espanyol reclamar a les grans distribuïdores un topall en el preu dels productes bàsics i crear una cistella de la compra per 30 euros. La resposta de les grans empreses distribuïdores va ser polèmica, ja que en alguns casos van optar per generar cistelles de la compra amb productes de poca o gens de qualitat. Al contrari que les ofertes d’algunes grans distribuïdores, la cistella de Som La Bomba inclou peix i carn fresca, així com fruites i verdures ecològiques i de temporada.

Davant d’aquesta situació Som la Bomba va pensar que ells ho podien fer molt millor amb les seves eines. De fet, Rebollo, assegura que amb la cistella oferta per Som la Bomba es vol demostrar que és possible oferir productes frescos i de la màxima qualitat malgrat la inflació que estem vivint. Per demostrar-ho aquesta cistella de la compra inclou productes com ara llobarro fresc, pollastre, bledes o pastanagues per crear una cistella variada i fàcil de subministrar, per tal que pugui comprar-la tothom qui vulgui.

De fet, en resum, Som la Bomba va néixer el gener de 2021 de la necessitat que els petits productors poguessin vendre la seva producció directament al consumidor i a la restauració. “Quan va esclatar la pandèmia i amb el tancament de la restauració, ens vam trobar que els petits productors no podien donar sortida als seus productes, i ens vam plantejar ajudar-los”, explica Rebollo. Aquest és l’origen del marketplace que aplega productors que elaboren i comercialitzen productes frescos i que treballen de manera sostenible i responsable amb el medi ambient.

La cistella de productes bàsica per 30 euros que ofereix Som la Bomba

I el model de negoci?

Com la majoria dels marketplace, Som la Bomba basa el seu model de negoci amb un percentatge de les vendes que aconsegueixen tancar els productors. És a dir que cada productor li paga un tant per cent del total de facturació a través de l’aplicació com a intermediari del servei. A més, des de l’empresa asseguren que el seu objectiu es seguir millorant dia a dia l’aplicació i que en cap cas tenen la intenció de convertir-se en productors, ja que hem de recordar que l’empresa matriu de Som la Bomba és dedica a la informàtica.