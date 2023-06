Silence ven 5.800 ‘nanocars’ a OK Mobility per 100 milions d’euros

Silence ha fet entrega de la primera remesa del seu vehicle estrella, l’S04, a la companyia de mobilitat global OK Mobility. La firma de Carlos Sotelo va anunciar el passat dijous un acord amb l’empresa de lloguer de vehicles per la venda de 5.800 nanocars i 700 motos elèctriques durant els pròxims tres anys per un valor de 100 milions d’euros. La marca d’electromobilitat d’Acciona ha fet entrega dels primers 325 microcotxes a OK Mobility.

Segons ha informat Silence, els vehicles de la catalana es desplegaran inicialment en diverses ciutats de l’Estat espanyol; principalment Barcelona, Madrid, Mallorca i Màlaga. L’objectiu, però, és ampliar el servei a altres de les capitals dels 13 països on té presència OK Mobility. Ambdues empreses han confirmat un acord que “va més enllà de la provisió de vehicles”; en tant que buscaran una sinergia entre els seus models de negoci per entomar els “nous reptes que planteja la mobilitat urbana”. Així, l’app de Silence s’integrarà dins la plataforma d’OK Mobility.

Celebració de l’electromobilitat

El CEO d’OK Mobility, Othman Ktiri, ha celebrat la capacitat de l’acord d'”introduir un nou i revolucionari concepte dins el sector de l’electromobilitat amb què es dona resposta a molts dels desafiaments actuals”. Segons el directiu, l’objectiu de l’apropament entre ambdues firmes és “liderar el canvi cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible”. Per la seva banda, Sotelo assegura “compartir el mateix objectiu que OK Mobility” en la facilitació de la mobilitat sostenible. El directiu de la catalana destaca l’alta capacitat d’integració del servei, en tant que mitjançant la connectivitat de tots els seus vehicles “es pot gestionar tot des del mòbil del client”.

Creixement a la Zona Franca

Recentment, Silence va enllestir la fabricació dels seus primers vehicles elèctrics a la planta de la Zona Franca. Les primeres vendes aniran dirigides en conjunt a OK Mobility, si bé després de l’estiu es començaran a servir productes a altres clients finals. Les previsions de la catalana impliquen fabricar al voltant de 3.000 vehicles enguany, i duplicar la capacitat any a any. El 2024, amb el bon rendiment que mostra la planta de la Zona Franca, ja s’espera assolir les 4.000 unitats.