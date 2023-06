El segon Perte del vehicle elèctric estarà dotat amb 1.409,66 milions

La segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC) estarà dotat amb 1.409,66 milions d’euros. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que ja ha assegurat que aquesta injecció estarà repartida entre la línia de bateries, que comptarà amb 850 milions; i la línia relativa a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat, amb un pressupost de 559,66 milions d’euros.

En la reunió tècnica, el ministeri ha transmès als representants del sector la seva intenció de treure la convocatòria de la primera línia del Perte VEC II, la de bateries, de la manera més ràpida possible. De fet, el mateix govern espanyol ha fixat un data límit per tenir el projecte resolt. En concret, el 15 de setembre d’aquest any, el ministeri preveu tenir tancada la convocatòria, segons han assenyalat a Europa Press en fonts coneixedores de la reunió.

Les bases concursals del Perte s’ha establert de manera que per als projectes de la producció de bateries, l’import total de l’ajuda no podrà superar els 150 milions d’euros per empresa, mentre que per a projectes de producció de components essencials, el màxim que podrà rebre una entitat seran 100 milions d’euros. Pel que fa als de producció de matèries primeres fonamentals essencials no podran superar els 25 milions d’euros per empresa. Així doncs, una de les diferències del model de pagament d’aquesta segona convocatòria és que serà únic i es lliurarà 15 dies després de l’aprovació del projecte. A més, per a la resolució de la concessió, el termini serà d’entre dos i tres mesos des del moment que es presenti la sol·licitud.

Les eleccions no influiran en el repartiment de diners

Una de les situacions més podria fer trontollar aquesta convocatòria són les eleccions anticipades, programades pel 23 de juliol. Tot i això, el Comissionat del Perte VEC ha transmès al sector que els diners es repartiran independentment del resultat electoral de les eleccions generals de juliol, el que des de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) han celebrat. De fet, aquest mateix organisme no ha volgut fer gaires declaracions en referència a la reunió que han mantingut amb el ministeri, però han insistit perquè “surti la línia de bateries com més aviat millor”.