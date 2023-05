Seat torna a Barcelona amb el nom del seu nou elèctric català

El CEO de Seat i Cupra Wayne Griffiths ha confirmat el nom del nou cotxe elèctric que l’empresa produirà a la planta de Martorell a partir del 2025. Segons ha anunciat el directiu aquest dijous a l’escenari de l’Automobile Barcelona, la principal fàbrica catalana de l’automobilística serà el punt de desenvolupament del Cupra Raval. L’anunci, que serveix de confirmació per a un títol que ja es barallava en les darreres setmanes, s’ha donat en presència dels alcaldables Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts) i Eva Parera (Valents). Griffiths, en aquest sentit, ha aprofitat per reivindicar “l’aposta del grup Volkswagen per Cupra i per l’impuls de la marca Barcelona al món”.

El Raval esdevé així el segon barri de la capital del país a aportar el seu nom a un vehicle de la línia d’elèctrics de Seat -que ja lidera el creixement internacional de la companyia-. S’afegeix al Cupra Born, llançat l’any 2022 i que va suposar la primera línia pròpia de Cupra, després de les adaptacions elèctriques dels models de Seat Ateca i León. Amb Formentor i Tavascan, els dos elèctrics barcelonins lideren una marca, encara secundària per a Seat, que enguany ha de superar, segons les previsions del directiu, el 50% de les vendes del conjunt de la companyia amb seu a Martorell.

Exportar el Raval

En paraules del mateix Griffiths, la intenció del nou títol és que el vehicle “exporti l’essència del Raval i inspiri el món des de Barcelona”. Més enllà dels objectius de negoci, el president ha confirmat que des de Cupra mantenen un diàleg amb les institucions i organitzacions del barri per “impulsar-hi accions que ajudin els més joves”. “Cupra vol ser més que una marca”, subratlla el també president d’Anfac. L’aposta per Martorell en què s’emmarca el Raval suposarà, segons ha confirmat l’empresa, una inversió de 3.000 milions d’euros per aplicar la transició cap al vehicle elèctric, en part finançada pel primer Perte impulsat pel ministeri d’Indústria.

Reclamacions d’aniversari

Davant els tres alcaldables presents i la consellera d’Economia de la Generalitat Natàlia Mas, Griffiths ha aprofitat el 70 aniversari de Seat per expressar algunes de les reclamacions quant a urbanisme i mobilitat que l’empresa té per a les institucions. Per al directiu, la capital del país ha “d’apostar pels negocis i ser segura i cosmopolita”. També ha exigit al govern local que mantingui un “espai destacat” per al vehicle elèctric en qualsevol model de ciutat que s’implementi. “El cotxe sostenible no és un problema, sinó part de la solució” sosté el president.